Basket, Serie A1 2021-2022: Napoli batte Fortitudo Bologna 64-56, cronaca e tabellino

by Christian Poliseno

Geoffrey Groselle - Foto: profilo ufficiale Facebook Fortitudo Bologna

GeVi Napoli Basket batte Fortitudo Kigili Bologna per 56-64 nella sfida valida per la ventinovesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Geoffrey Groselle, che mette a segno 19 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Bologna.

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il match non parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano ma non mettono a segno diversi punti. Sugli scudi McDuffie che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 12-14. Nel secondo quarto la situazione di equilibrio non si perde, con la Fortitudo che recupera quegli unici due punti di svantaggio che aveva accumulato. Si va negli spogliatoi con il risultato di 29-29.

Terzo quarto che invece vede per la ancora l’equilibrio, la difesa, e lo scarso atteggiamento offensivo, rimanere, con i padroni di casa che negli ultimi secondi di questo quarto si portano in vantaggio, finendo sul 45-43. L’ultima frazione invece vede Napoli recuperare e ed allungare, e portarsi a casa la vittoria in maniera agevole. Risultato finale: 56-64.

IL TABELLINO

FORTITUDO BOLOGNA-NAPOLI 56-64 (12-14, 17-15, 16-13, 11-22)

FORTITUDO BOLOGNA: Manna 0, Aradori 4, Mancinelli 0, Durham 3, Zedda 0, Procida 5, Benzig 1, Fantinelli 2, Charalampopoulos 5, Groselle 19, Borra 0, Frazier 17.

NAPOLI: Zerini 4, McDuffie 15, Vitali 7, Velicka 0, Parks 9, Marini 0, Uglietti 4, Lombardi 0, Guidaitis 14, Rich 11, Grassi 0.