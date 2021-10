Basket, Serie A1 2021/2022: Cremona-Brindisi 73-80, cronaca e tabellino

by Michele Muzzarelli

Logo LBA Serie A

Vittoria esterna per la Happy Casa Brindisi, che nella quinta giornata della Serie A1 2021/2022 si impone per 73-80 sul campo della Vanoli Cremona. Al PalaRadi i pugliesi sembrano poter amministrare dopo i primi venti minuti, ma il match si trasforma in una battaglia punto a punto con tanto di finale di grande tensione. Nick Perkins mattatore con 24 punti, ma pesantissimi anche i 19 di Adrian. Non bastano invece i 20 punti di Harris a Cremona, che dopo sette vittorie consecutive in campionato negli scontri diretti cede il passo a Brindisi.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

La cronaca – Nei primi minuti della partita Brindisi continua con percentuali super al tiro, sbagliando pochissimo e mettendo sotto forte pressione Cremona con un ispiratissimo Nick Perkins che chiude il primo quarto già in doppia cifra. Alla prima sirena così l’Happy Casa conduce con un eloquente 19-28. La qualità del gioco ospite cala nel secondo quarto, dove però anche la Vanoli concede diverse palle perse. Pecchia e Miller provano a tenere a galla i padroni di casa, ma Brindisi non si scompone e va al riposo sul +14.

Nel terzo quarto continua lo spettacolo di Nick e Josh Perkins, che tengono in quota Brindisi e mantengono a distanza Cremona. E’ però nell’ultimo quarto che Brindisi rischia tantissimo: i pugliesi infatti non marcano punti per oltre sette minuti, consentendo alla Vanoli trascinata da Harris di chiudere il gap e addirittura pareggiare i conti sul 70-70. Nell’ultimo minuto succede di tutto, con Cremona che manca la tripla del sorpasso e Brindisi che chiude i conti in campo aperto con Zanelli. Finale di grande tensione, con Nick Perkins espulso alla pari di Spagnolo e Agbamu.

Il tabellino

Vanoli Basket Cremona: Harris 20, Pecchia 9, Tinkle 5, Cournooh 10, Miller 15, Agbamu, Sanogo, McNeace 4, Spagnolo 10, Vecchiola

Happy Casa Brindisi: Adrian 19, Zanelli 8, Visconti 3, Udom 2, Perkins N 24, Carter 2, Perkins J 15, De Donno, Ulaneo, Redivo, Clark 7, Guido.