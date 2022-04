Basket, Serie A1 2021/2022, Brescia-Reggio Emilia 99-64: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Basket Brescia Leonessa Stemma

La Germani Brescia non ha presentato particolari difficoltà nel superare l’UNAHOTELS Reggio Emilia (99-64), nel contesto dell’incontro valevole per la ventisettesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Coach Magro ha gioito per l’ennesima vittoria stagionale dei suoi formidabili atleti, arrivati al quindicesimo successo nelle ultime sedici partite; dopo una breve interruzione recente, riecco il rullino di marcia eccezionale dei lombardi. Niente da fare per i ragazzi di Caja, invece, travolti in toto dalla superiorità tecnica dei padroni di casa al PalaLeonessa A2A.

Brescia è riuscita a ruggire efficacemente grazie a una performance spesso oltre ogni logica del trio formato da Della Valle (24), Gabriel (19) e Mitrou-Long (15); il secondo citato, in particolare, è andato in serie positiva da tre nel corso del terzo set, presentandosi al pubblico come una assoluta macchina sino a inizio ultimo parziale. Niente da fare per i generosi cestiti di Reggio, mai effettivamente pragmatici nell’inseguire gli avversari e spesso semplicemente senza armi difensive per limitare i bresciani. Di seguito il tabellino completo dell’incontro di riferimento, senza storia sin dalle fasi primordiali.

TABELLINO GERMANI BRESCIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 99-64 (21-16; 33-16; 25-23; 20-9)

BRESCIA – Della Valle 24, Gabriel 19, Mitrou-Long 15, Moore 12, Laquintana 9, Parrillo 5, Petrucelli 5, Burns 4, Eboua 3, Mobio 3, Moss 0,

REGGIO EMILIA – Crawford 12, Strautins 12, Cinciarini 10, Johnson 10, Hopkins 7, Thompson 6, Baldi Rossi 4, Larson 3, Colombo N.E., Soliani N.E.