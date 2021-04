Basket, Serie A1 2020/2021, Varese-Trieste 73-79: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Daniele Cavaliero, Trieste 2017-2018 - Foto Archivio LNP

L’Allianz Pallacanestro Trieste ha domato l’Openjobmetis Varese attraverso il risultato di 73-79, palesando uno stato di forma eccellente dei componenti della compagine, al termine della ventinovesima giornata della Serie A1 di basket 2020/2021. I triestini hanno tenuto testa agli avversari sin dai primi secondi del match, non gettando la spugna nei momenti complessi e riuscendo a spuntarla al termine di una contesa senza esclusione di colpi. Beane ha mostrato il proprio sconfinato talento e messo a segno 19 punti, ergendosi a leader tecnico di Varese nell’occasione, sebbene il suo pragmatismo non sia stato replicato dai compagni. Oltre ai prolifici Douglas ed Egbunu, difatti, soltanto Ruzzier ha raggiunto la doppia cifra in termini di punti totali, non abbastanza per contrastare l’impeto ospite. Performance super del solito Doyle, arrivato a quota 16 punti individuali, affiancato nel migliore dei modi da Delia e Alviti. Impossibile non evidenziare la prestazione di Laquintana, decisivo nel finale a suon di punti decisivi: 11 in totale, valsi come 100 per l’economia della sfida.

OPENJOBMETIS VARESE-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 73-79 (20-15; 17-25; 16-13; 20-26)

VARESE – Beane 19, Douglas 14, Egbunu 14, Ruzzier 11, De Nicolao 6, Scola 5, Strautins 2, Ferrero 2, Morse 0, De Vico N.E., Van N.E., Virginio N.E.

TRIESTE – Doyle 16, Delia 13, Alviti 13, Laquintana 11, Henry 11, Da Ros 7, Grazulis 6, Upson 2, Cavaliero 0, Coronica N.E.