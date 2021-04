Basket, Serie A1 2020/2021, Sassari-Reggio Emilia 89-82: cronaca e tabellino

by Davide Triolo

Marco Spissu, Dinamo Sassari. Foto "fiba.basketball"

Il Banco di Sardegna Sassari ha sconfitto l’UnaHotels Reggio Emilia per 89-82, in occasione della ventinovesima giornata della Serie A1 di basket 2020/2021. Prestazione convincente e vittoria meritata di Sassari: prima parte della sfida altalenante per il team sardo, performance tramutata in straripante dopo l’intervallo. Reggio Emilia ha subito una dolorosa rimonta dopo un +10 (43-53) al termine dei quarti primordiali, vantaggio vanificato dopo pochi minuti del terzo parziale. Gli uomini di Pozzecco hanno conquistato la terza vittoria consecutiva, contando sulla leadership di Bilan e sulla vena realizzativa di Bendzius, top scorer con 25 punti. Lemar ha collezionato triple come fossero figurine, sebbene il suo apporto numerico non abbia offerto abbastanza punti alla causa emiliana, sebbene 19 non sia un numero irrilevante. Kyzlink è mancato nei momenti importanti, mentre Spissu è stato proprio l’uomo dei frangenti delicati: 11 punti preziosi, solito contributo importante e vittoria sarda propiziata anche dalle sue invenzioni. Il +7 finale ha reso onore al basket corale espresso da Sassari, efficace e vittorioso.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILINA 89-82 (19-25; 24-28; 25-15; 21-13)

SASSARI – Bendzius 25, Bilan 17, Treier 13, Spissu 11, Kruslin 11, Burnell 5, Gentile 5, Katic 2, Chessa 0, Gandini N.E., Re N.E., Happ N.E.

REGGIO EMILIA – Lemar 19, Elegar 14, Johnson 13, Kyzlink 11, Taylor 11, Sims 5, Baldi 4, Candi 3, Bonacini 2, Porfilio N.E., Diouf N.E., Soliani N.E.