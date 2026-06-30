Basket, qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia e Italia-Lituania su Sky e NOW

Riparte il cammino degli Azzurri verso Qatar 2027 con le ultime due partite del primo turno di qualificazione. Giovedì 2 luglio sfida in Islanda, domenica 5 luglio appuntamento a Bologna contro la Lituania.
Riparte il cammino della Nazionale italiana di basket verso i Mondiali 2027. Gli Azzurri saranno protagonisti delle ultime due partite del primo turno di qualificazione, da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.
L’Italia, inserita nel gruppo D e attualmente al comando con 7 punti, affronterà prima l’Islanda a Reykjavik e poi la Lituania a Bologna, in due appuntamenti decisivi per il percorso verso Qatar 2027.
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Islanda-Italia giovedì 2 luglio su Sky Sport Basket
Il primo impegno degli Azzurri è in programma giovedì 2 luglio alle 21.45, con Islanda-Italia in diretta da Reykjavik su Sky Sport Basket.
La partita sarà preceduta dal prepartita delle 21.15, condotto da Giulia Cicchinè con Matteo Soragna e Geri De Rosa, chiamati ad approfondire tutti i temi del percorso azzurro.
La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Sempre giovedì, alle 17.30, il programma del gruppo D sarà aperto da Lituania-Gran Bretagna, in diretta su Sky Sport Basket con telecronaca di Davide Fumagalli.
Italia-Lituania domenica 5 luglio a Bologna
Il secondo appuntamento della Nazionale è fissato per domenica 5 luglio alle 20.00, quando l’Italia affronterà la Lituania a Bologna.
Anche in questo caso la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW. Il prepartita inizierà alle 19.30, sempre con Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa.
La telecronaca di Italia-Lituania sarà ancora di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Le altre partite su Sky e NOW
Le qualificazioni ai Mondiali 2027 proporranno anche altre sfide importanti degli altri gironi.
Venerdì 3 luglio, alle 19.00, spazio a Israele-Germania su Sky Sport Basket, con telecronaca di Geri De Rosa. Alle 21.00 toccherà invece a Belgio-Francia, sempre su Sky Sport Basket, con telecronaca di Davide Fumagalli.
Domenica 5 luglio, prima della sfida degli Azzurri, alle 17.30 andrà in onda Georgia-Spagna, partita rilevante per la classifica del gruppo A, con telecronaca di Davide Fumagalli.
Il programma si chiuderà lunedì 6 luglio con Serbia-Bosnia alle 20.00 su Sky Sport Basket, con telecronaca di Geri De Rosa, e Francia-Finlandia alle 20.30 su Sky Sport Max, con telecronaca di Davide Fumagalli.
Qualificazioni Mondiali basket 2027, il programma su Sky e NOW
Giovedì 2 luglio
Ore 17.30: Lituania-Gran Bretagna
Telecronaca: Davide Fumagalli
Sky Sport Basket
Ore 21.45: Islanda-Italia
Prepartita dalle 21.15 con Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa
Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Sky Sport Basket
Venerdì 3 luglio
Ore 19.00: Israele-Germania
Telecronaca: Geri De Rosa
Sky Sport Basket
Ore 21.00: Belgio-Francia
Telecronaca: Davide Fumagalli
Sky Sport Basket
Domenica 5 luglio
Ore 17.30: Georgia-Spagna
Telecronaca: Davide Fumagalli
Sky Sport Basket
Ore 20.00: Italia-Lituania
Prepartita dalle 19.30 con Giulia Cicchinè, Matteo Soragna e Geri De Rosa
Telecronaca: Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Sky Sport Basket
Lunedì 6 luglio
Ore 20.00: Serbia-Bosnia
Telecronaca: Geri De Rosa
Sky Sport Basket
Ore 20.30: Francia-Finlandia
Telecronaca: Davide Fumagalli
Sky Sport Max
Aggiornamenti anche su Sky Sport 24 e online
Le qualificazioni al Mondiale di basket 2027 saranno raccontate anche su Sky Sport 24, con highlights, notizie e approfondimenti.
Aggiornamenti disponibili inoltre su SkySport.it, sulla app Sky Sport e sui principali canali social di Sky Sport.