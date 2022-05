Basket, playoff Serie A1 2021/2022: la Virtus Bologna vola in finale, Tortona ko anche in gara-3

by Michele Muzzarelli

Tornike Shengelia - Foto LiveMedia/Michele Nucci

Non si arresta la striscia di vittorie ai playoff per la Virtus Segafredo Bologna, che in gara-3 di semifinale ha espugnato il PalaFerraris di Casale Monferrato superando per 69-77 la Bertram Derthona Tortona e chiudendo così la serie sul 3-0. Finale Scudetto numero 14 nella storia delle “V” nere, che attendono una tra l’Olimpia Milano e la Dinamo Sassari, con l’Armani Exchange avanti 2-0 nella serie.

La cronaca – I primi minuti di partita sono un autentico assolo della Virtus Bologna e di Shengelia, che trascina i suoi con 9 punti nei primi quattro minuti per l’eloquente 18-3 che apre la partita. Tortona non ci sta e trova il controparziale da 10-0 per tornare sotto nel finale di primo quarto. Le difficoltà dei padroni di casa però permangono anche nel secondo quarto, dove Bologna trova le triple pesanti di Alibegovic e Belinelli e riprende nuovamente il largo andando a toccare anche il +20 (27-47). Negli ultimi minuti prima dell’intervallo si accende Macura per Tortona, così il gap si riduce leggermente e le due squadre vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 33-47.

Al rientro in campo Macura riporta Tortona a -9, costringendo coach Scariolo al timeout. La reazione della Virtus è immediata, sale di colpi anche Jaiteh che sotto canestro riporta i suoi sul +16 in pochi minuti. Il terzo quarto si chiude sul 51-62 e nell’ultimo quarto Tortona non molla niente cercando di rientrare, la tripla di Severini segue quella di Filloy e vale il -6. Si gioca in una bolgia ma nel momento di chiudere la partita Weems e Teodosic non si fanno pregare e così gli ultimi due minuti scorrono via piuttosto tranquillamente fino alla sirena conclusiva.

Bertram Derthona Basket Tortona: Wright 10, Severini 8, Sanders 13, Cain 2, Macura 11, Mortellaro, Cannon 7, Tavernelli, Filloy 5, Mascolo 2, Cattapan, Daum 11.

Virtus Segafredo Bologna: Jaiteh 17, Shengelia 14, Hackett 5, Teodosic 15, Cordinier 4, Tessitori 2, Mannion, Belinelli 8, Pajola, Alibegovic 5, Sampson, Weems 7.