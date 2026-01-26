NBA, Eurolega ed Eurocup: una settimana di grande basket nella Casa dello Sport

Undici partite NBA, sfide decisive in Eurolega ed Eurocup e il meglio della Serie A Unipol: Sky e NOW accompagnano gli appassionati in una settimana ricchissima di basket live, approfondimenti e grandi protagonisti

La stagione del grande basket entra nel suo momento più caldo e continua a brillare nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su NOW. Dalla NBA, con undici partite di regular season in una sola settimana, passando per le notti europee di Eurolega ed Eurocup, fino agli appuntamenti chiave della Serie A Unipol, l’offerta Sky garantisce una copertura totale, tecnica e narrativa, per vivere ogni canestro in tempo reale.

Accanto alle dirette, una copertura editoriale quotidiana con news, highlights, studi dedicati come Basket Room NBA, aggiornamenti su Sky Sport 24, contenuti premium su Sky Sport Insider e una presenza costante su sito, app e social ufficiali.

🏀 NBA: undici partite in una settimana tra big match e grandi stelle

Sky Sport Basket (canale 205) e NOW propongono una selezione ricchissima di incontri NBA, tra sfide di vertice, rivalità e grandi protagonisti.

Notte lunedì 26 – martedì 27 gennaio

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic | ore 1

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Boston Celtics – Portland Trail Blazers | ore 2

Sky Sport Uno, NOW – commento originale

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors | ore 3.30

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

In differita martedì alle 11, 16 e 22.15 su Sky Sport Basket e NOW

(Tranquillo / Pessina)

Notte martedì 27 – mercoledì 28 gennaio

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks | ore 2

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

In differita mercoledì alle 11, 15 e 22

(Bonfardeci / Soragna)

Utah Jazz – Los Angeles Clippers | ore 4

Sky Sport Uno, NOW – commento originale

Notte mercoledì 28 – giovedì 29 gennaio

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers | ore 1

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Houston Rockets – San Antonio Spurs | ore 3.30

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

In differita giovedì alle 12, 17.15 e 23

(Vismara / Bevacqua)

Notte venerdì 30 – sabato 31 gennaio

Golden State Warriors – Detroit Pistons | ore 4

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Notte sabato 31 gennaio – domenica 1° febbraio

Houston Rockets – Dallas Mavericks | ore 2.30

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

Notte domenica 1° – lunedì 2 febbraio

New York Knicks – Dallas Mavericks | ore 1

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

In differita lunedì alle 11, 16.15 e 21

(Bonfardeci / Soragna)

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder | ore 3.30

Sky Sport Basket, NOW – commento originale

🇪🇺 Eurolega: Milano e Virtus protagoniste nella 25ª giornata

Lo spettacolo della Eurolega 2025/26 è in esclusiva su Sky e NOW. Venticinque giornate nel vivo, con EA7 Milano e Virtus Bologna impegnate in sfide cruciali.

Giovedì 29 gennaio

Fenerbahce – Anadolu Efes | ore 18.45

Sky Sport Mix, NOW – telecronaca Poggi

EA7 Emporio Armani Milano – Partizan Belgrado | ore 20.30 (pre dalle 20)

Sky Sport Basket, NOW – De Rosa / Soragna

Olympiacos – Barcellona | ore 22.30 (differita)

Sky Sport Max, NOW – Solaini

Venerdì 30 gennaio

Monaco – Virtus Bologna | ore 20.30

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, NOW – Solaini / Macchi

🟠 Eurocup: Venezia e Trento in campo nella 16ª giornata

Anche la BKT EuroCup vive una settimana chiave, con due italiane protagoniste.

Martedì 27 gennaio

Dolomiti Energia Trento – Besiktas | ore 20

Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli

Mercoledì 28 gennaio

Umana Reyer Venezia – Cedevita | ore 20

Sky Sport Basket, NOW – Solaini

🇮🇹 Serie A Unipol: due big match nella 18ª giornata

Il massimo campionato italiano è in diretta su Sky e NOW, con due sfide di alto livello.

Sabato 31 gennaio

Bertram Derthona Tortona – Apu Old Wild West Udine | ore 18.15

Sky Sport Basket, NOW – Fumagalli / Meneghin

Domenica 1° febbraio

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia | ore 16 (pre dalle 15.30)

Sky Sport Basket, NOW e Cielo – De Rosa / Macchi

📺 Una copertura totale, ogni giorno

Risultati, classifiche, notizie, highlights e approfondimenti sono disponibili su skysport.it, sull’App Sky Sport, su Sky Sport Insider e sui profili social ufficiali di Sky Sport, per non perdere neanche un possesso.