Basket, Milano vince il derby in Eurolega: battuta la Virtus Bologna

Va a Milano il derby di Eurolega nel basket: i lombardi sono riusciti a superare la Virtus Bologna con 16 punti di distacco

L’Emporio Armani Milano non poteva sbagliare e non ha sbagliato per credere ancora nella qualificazione in Eurolega. I Play-In restano lontani, forse lontanissimi, ma i lombardi sono riusciti a dare una sterzata al loro percorso, stavolta senza crollare nel finale.

La sensazione è che i valori tecnici siano elevati, ma non sempre siano supportati da continuità nel corso della stessa partita, soprattutto nell’ultimo quarto. Oggi, però, è arrivata una convincente vittoria con il risultato di 103-87, un margine di 16 punti che ha mostrato la differenza tra i valori in campo.

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Restano, però, i problemi per andare avanti in Eurolega. Infatti, i meneghini dovranno solo vincere da qui alla fine e sperare: non proprio un’impresa semplice. Potrebbe restare, dunque, l’amaro in bocca per un’Eurolega che, con un po’ di attenzione e mentalità in più, sarebbe potuta andare in modo molto diverso.

LeDay ha trascinato Milano alla vittoria contro la Virtus

Zach LeDay e Quinn Ellis hanno sfoderato una grande prestazione, decisiva per il successo contro la Virtus Bologna. Il primo ha chiuso con 19 punti e 8 rimbalzi, mentre il secondo con 18 punti e 7 assist.

Sono numeri importanti, anche se bisogna sottolineare le buone prove di Devin Booker (14), Marko Guduric (11) e Josh Nebo (11). Saliou Niang ha cercato di risollevare Bologna con 15 punti, bene anche Momo Diouf con 14, ma non è bastato.