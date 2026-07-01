Basket, Italia a Reykjavik: domani sfida con l’Islanda per le qualificazioni Mondiale 2027

Gli Azzurri di Marco Ramondino affrontano giovedì 2 luglio il primo dei due match della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Davide Casarin ha lasciato il raduno per la riacutizzazione della tendinopatia al ginocchio destro.
La Nazionale italiana di basket è attesa oggi a Reykjavik, dove domani, giovedì 2 luglio, affronterà l’Islanda nel primo dei due appuntamenti della terza finestra di qualificazione al Mondiale 2027.
Dopo la preparazione svolta al CPO di Roma, il gruppo guidato da coach Marco Ramondino si trasferisce in Islanda con 14 giocatori. Non fa parte della spedizione Davide Casarin, autorizzato a lasciare il raduno a causa della riacutizzazione della tendinopatia al ginocchio destro.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Islanda-Italia, orario e diretta tv
La sfida tra Islanda e Italia si giocherà domani, giovedì 2 luglio, alla Laugardalsholl di Reykjavik.
La palla a due è fissata alle ore 21:45 italiane, le 19:45 locali, con diretta su Sky Sport.
Terminato il match in Islanda, gli Azzurri rientreranno a Bologna venerdì 3 luglio per preparare la gara contro la Lituania, in programma domenica 5 luglio alle ore 20:00 alla Virtus Arena di Bologna Fiere.
I convocati dell’Italia
Nico Mannion
Anno: 2001
Altezza: 191
Ruolo: Playmaker
Squadra: EA7 Emporio Armani Milano
Leonardo Candi
Anno: 1997
Altezza: 190
Ruolo: Playmaker/Guardia
Squadra: Umana Reyer Venezia
Stefano Tonut
Anno: 1993
Altezza: 194
Ruolo: Guardia
Squadra: EA7 Emporio Armani Milano
Amedeo Tessitori
Anno: 1994
Altezza: 207
Ruolo: Centro
Squadra: Umana Reyer Venezia
Giampaolo Ricci
Anno: 1991
Altezza: 202
Ruolo: Ala
Squadra: EA7 Emporio Armani Milano
Matteo Spagnolo
Anno: 2003
Altezza: 193
Ruolo: Guardia
Squadra: Baskonia, Spagna
Gabriele Procida
Anno: 2002
Altezza: 200
Ruolo: Ala
Squadra: Real Madrid, Spagna
Francesco Ferrari
Anno: 2005
Altezza: 205
Ruolo: Ala
Squadra: Olidata Virtus Bologna
Tommaso Baldasso
Anno: 1998
Altezza: 192
Ruolo: Guardia
Squadra: Bertram Tortona
Riccardo Rossato
Anno: 1996
Altezza: 190
Ruolo: Guardia
Squadra: Unahotels Reggio Emilia
Luca Severini
Anno: 1996
Altezza: 204
Ruolo: Ala
Squadra: Unahotels Reggio Emilia
Nicola Akele
Anno: 1995
Altezza: 203
Ruolo: Ala
Squadra: Olidata Virtus Bologna
Giovanni Emejuru
Anno: 2002
Altezza: 208
Ruolo: Centro
Squadra: Free Agent
Luca Vincini
Anno: 2003
Altezza: 207
Ruolo: Ala/Centro
Squadra: Banco di Sardegna Sassari
Lo staff azzurro
Capo Delegazione
Gigi Datome
Capo Allenatore
Marco Ramondino
Assistenti Allenatori
Adriano Vertemati
Riccardo Fois
Iacopo Squarcina
Players Development
Adam Filippi
Data e Players Development
Filippo Messina
Preparatore Fisico
Matteo Panichi
Assistente Preparatore Fisico
Fabrizio Santolamazza
Il programma dell’Italia
1° luglio
Ore 9:25 – Trasferimento a Reykjavik, Islanda
Ore 17:00/19:00 – Allenamento a Reykjavik
2 luglio
Ore 9:30/10:30 – Allenamento a Reykjavik
Ore 21:45 italiane, 19:45 locali – Islanda-Italia presso Laugardalsholl
3 luglio
Ore 9:40 – Trasferimento a Bologna
Ore 19:00/21:00 – Allenamento presso Virtus Arena
4 luglio
Ore 11:00/14:00 – Allenamento presso Virtus Arena
5 luglio
Ore 11:00/12:00 – Allenamento presso Virtus Arena
Ore 20:00 – Italia-Lituania presso Virtus Arena
Per la gara di Bologna contro la Lituania sono previste le informazioni dedicate al ticketing.