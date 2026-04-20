Basket femminile, Schio-Venezia: stasera Gara-1 della finale scudetto, le campionesse puntano al Grande Slam

Al PalaRomare alle 20:15 si alza il sipario sulla serie che assegna il titolo, al meglio delle tre. Schio cerca il Grande Slam dopo Supercoppa e Coppa Italia, Venezia vuole la rivincita del 2025. Diretta su Rai Sport HD e RaiPlay

Si accende la finale della Serie A1 di basket femminile 2026. Questa sera alle 20:15 il Famila Wuber Schio ospita l’Umana Reyer Venezia al PalaRomare per Gara-1 della serie che assegna lo scudetto, al meglio delle tre partite. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport HD e in streaming gratuito su RaiPlay.

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Schio sogna il Grande Slam

Le campionesse in carica arrivano all’appuntamento con già due trofei in tasca: Supercoppa e Coppa Italia. Conquistare anche lo scudetto significherebbe completare un Grande Slam storico per la stagione 2025-26. La squadra guidata da Georgios Dikaioulakos si affida al talento di Cecilia Zandalasini, alla regia di Costanza Verona e alla solidità di un roster profondo e abituato alle grandi occasioni. Le scledensi vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso anno proprio contro Venezia e avvicinarsi ulteriormente al record di scudetti nella storia del basket femminile italiano.

Venezia cerca rivincita

L’Umana Reyer Venezia arriva alla finale con grande motivazione dopo aver perso il tricolore nel 2025 proprio contro Schio. Il gruppo allenato da Andrea Mazzon punta sulla qualità di Matilde Villa e sulla leadership di Mariella Santucci per ribaltare il pronostico. Le orogranata cercano un colpo esterno fin da questa sera per indirizzare subito la serie, sfruttando intensità difensiva e gioco di squadra.

Formato breve, pressione massima

La finale al meglio delle tre partite aumenta il peso di ogni possesso. Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio importante per Schio, ma Venezia ha già dimostrato in stagione di saper vincere anche lontano dal Taliercio.

Il calendario della finale scudetto

Gara-1: 20 aprile ore 20:15 — Schio vs Venezia Gara-2: data da definire — Venezia vs Schio