Basket femminile, Mondiali: gli Stati Uniti hanno vinto il titolo per la quinta volta di fila

Gli Stati Uniti hanno battuto la Francia in finale e vinto i Mondiali di basket femminile per la quinta volta di fila: com’è andato l’ultimo atto

Gli Stati Uniti hanno conquistato il loro quinto titolo consecutivo ai Mondiali femminili di basket, superando la Francia con un netto 97-79 in finale.

Nonostante il ruolo di assolute favorite, le americane hanno faticato più del previsto, confermando l’innegabile crescita tecnica del basket femminile mondiale, già emersa nelle partite molto combattute contro Italia e Spagna nelle fasi precedenti del torneo.

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La Francia, arrivata all’atto conclusivo forte del miglior attacco della competizione e di talenti come Gabby Williams, è stata la squadra migliore nel primo tempo. Nel secondo quarto, le transalpine hanno realizzato un parziale devastante di 16-0, mettendo in seria difficoltà le campionesse uscenti, che pure avevano trionfato contro le stesse avversarie alle recenti Olimpiadi di Parigi.

Gli Stati Uniti crescono e vincono ancora i Mondiali. Spagna terza

La svolta decisiva è arrivata nella seconda metà della gara. La Francia ha iniziato a perdere palloni in modo inusuale e le statunitensi hanno saputo punire ogni errore con grande efficacia.

A guidare la rimonta è stata l’esperienza di Breanna Stewart, top scorer della partita con 22 punti, supportata egregiamente da Jackie Young (18 punti). Fondamentale anche l’apporto di Caitlin Clark: pur non essendo stata la più continua del torneo, la stella americana ha realizzato triple pesantissime, tra cui una allo scadere del secondo quarto che ha ridato morale alle sue.

Con questo successo, gli USA blindano il loro dominio globale, ma la tenace resistenza opposta dalla Francia lascia intendere che il divario con il resto del mondo si sta pian piano assottigliando. Ricordiamo, invece, che nella finale per il 3/4 posto, la Spagna è riuscita a battere la Germania 81-58 e si è assicurata la medaglia di bronzo.