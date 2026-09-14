US Open: vince Zverev 6-3, 7-6, 5-7, 6-2; n.1 ATP di Sinner ora è in pericolo

Zverev conquista New York: piegato Shelton. Alexander Zverev ha vinto gli US Open 2026, centrando il suo secondo successo Slam stagionale. Il tedesco ha spento i sogni del pubblico di casa battendo l’americano Ben Shelton in finale.

La vittoria di Zverev su Shelton, la partita

Zverev ha chiuso la partita in quattro set con il punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dopo 3 ore e 33 minuti di battaglia. A distanza di sei anni dalla finale persa contro Thiem, stavolta il tedesco si è preso la sua rivincita.

L’inizio è stato complicato per l’americano, tradito dalla tensione e da un doppio fallo che ha regalato subito il break a chi rispondeva. Zverev ha servito in maniera impeccabile e ha intascato il primo set per 6-3.

Nel secondo parziale i turni di battuta hanno sono filati via senza grossi strappi fino al tie-break, vinto agevolmente dal tedesco per 7-2.

Nel terzo set Shelton ha provato in tutti i modi a rimanere agganciato. Sul finire del parziale ha trovato un break a sorpresa, sfruttando un errore al volo del rivale, e ha strappato il set per 7-5 facendo impazzire il pubblico sugli spalti.

L’entusiasmo, però, è durato davvero poco. A inizio quarto set Zverev ha ripreso subito in mano gli scambi, ha trovato due break e ha chiuso con un netto 6-2. Curioso il finale: il tedesco non si è accorto di aver vinto e ha esultato solo dopo una rapida occhiata al tabellone. Per Shelton, che ai quarti aveva superato Alcaraz, resta comunque l’ottimo traguardo della prima finale Slam.

Classifica ATP:la rimonta di Zverev verso Sinner

Questa vittoria rimescola inevitabilmente le gerarchie mondiali. Con 25 successi nei tornei Slam di quest’anno, Zverev ha sorpassato Jannik Sinner nella Race, salendo a quota 8650 punti contro i 7950 dell’azzurro.

Anche nel ranking generale ATP il vantaggio dell’italiano si è accorciato in maniera evidente. Sinner, assente in questo torneo, scivola a 11500 punti, mentre Zverev balza a 9690, riducendo il distacco a soli 1810 punti. Il finale di stagione si preannuncia caldissimo. Jannik dovrà infatti difendere 3550 punti, mentre il tedesco appena 1080.

Sinner resterà sicuramente numero uno almeno fino al 4 ottobre, data in cui terminerà il torneo di Pechino che segnerà il suo ritorno in campo. È molto probabile che la lotta vera per il primato si risolverà alle ATP Finals, dove l’italiano potrà anche cercare di colmare il divario di 700 punti nella Race per chiudere l’anno davanti a tutti.

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