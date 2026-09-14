Sport in tv oggi lunedì 14 settembre: Inter-Udinese e Europei di volley, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Inter-Udinese in Serie A e la nuova giornata degli Europei di volley sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di lunedì 14 settembre. Spazio anche a Como-Parma e Torino-Roma, al posticipo di Premier League tra Leeds e Newcastle e al torneo WTA di San Paolo. Prosegue inoltre la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Il volley accompagna gran parte della giornata, con otto incontri degli Europei distribuiti tra pomeriggio e serata. Tra le sfide più interessanti Serbia-Paesi Bassi alle 16.00 e Romania-Turchia alle 19.00, entrambe disponibili anche sui canali Sky.

In serata torna protagonista la Serie A. Dopo Como-Parma e Torino-Roma alle 18.30, alle 20.45 riflettori su Inter-Udinese, trasmessa anche da Sky. Completano il programma calcistico Leeds-Newcastle in Premier League e Villarreal-Betis nella Liga.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, lunedì 14 settembre

15.00 – VOLLEY (Europei) – Ucraina-Portogallo: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Germania-Svizzera: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Serbia-Paesi Bassi: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, Sky Go, NOW e DAZN.

16.00 – VOLLEY (Europei) – Slovacchia-Cechia: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.00 – VOLLEY (Europei) – Bulgaria-Israele: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.00 – TENNIS (WTA San Paolo) – Primo turno: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Como-Parma: diretta streaming su DAZN.

18.30 – CALCIO (Serie A) – Torino-Roma: diretta streaming su DAZN.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Estonia-Belgio: diretta streaming su EuroVolley TV.

19.00 – VOLLEY (Europei) – Romania-Turchia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su EuroVolley TV, Sky Go e NOW.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Inter-Udinese: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

21.00 – VOLLEY (Europei) – Slovenia-Grecia: diretta streaming su EuroVolley TV e DAZN.

21.00 – CALCIO (Premier League) – Leeds-Newcastle: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Liga) – Villarreal-Betis: diretta streaming su DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 14 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.