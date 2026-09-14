Tiro a volo, spettacolo a Lonato: Ciccotti e Bongini si prendono il tricolore – i replay

Centotrentasei specialisti si sono sfidati a Lonato del Garda per la conquista del Campionato Italiano di Skeet. Tutte le emozioni del weekend bresciano sono comodamente disponibili on demand con i replay integrali sul nostro portale SportfaceTV.

Ciccotti sorprende Rossetti tra gli uomini, oro per Caporaso negli Junior

Cristian Ciccotti trionfa nella categoria di Eccellenza sulle pedane del Concaverde. Il carabiniere romano non partiva certamente da favorito, essendosi qualificato soltanto settimo con un 121/125 +16. In finale ha però saputo mantenere i nervi saldi, sbagliando pochissimo e stampando un 33/36 che gli regala la medaglia d’oro in una gara ricca di tensione. Deve arrendersi il campione olimpico Gabriele Rossetti, che chiude al secondo posto e si mette al collo l’argento con 32/36. Medaglia di bronzo per Tammaro Cassandro, terzo in qualifica e poi fermatosi a 28/32.

Tra gli Junior festeggia invece Francesco Pio Caporaso. Il ragazzo vince l’oro con lo score di 31/36 +4, superando per un capello Francesco Fortunati, secondo a 31/36 +3 nonostante un ottimo 120/125 in qualifica. Terzo Patrizio Tuzi con 27/32.

Guardando alle altre categorie, Pietro Pileri vince la Prima con 34/36, mentre Luigi Sardo e Gianni Bachisio Ruzittu si impongono rispettivamente in Seconda e Terza. Alberto Fattorini domina i Veterani con 118/125, nei Master vince Sergio Forlano a quota 114/125.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bongini non trema nel duello decisivo contro Bartolomei

In campo femminile, Sara Bongini conferma il suo momento magico e si cuce sul petto il tricolore. Fresca del successo ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, la poliziotta toscana si era qualificata seconda con 117/125 +2, piazzandosi alle spalle dell’ottimo 119/125 fatto registrare da Martina Maruzzo. Nella serie per le medaglie ha preso in mano la gara fin dall’inizio, arrivando allo scontro conclusivo contro Martina Bartolomei in assoluta parità sul 28/32. Sui quattro piattelli finali Bongini è stata glaciale e li ha polverizzati tutti, archiviando la pratica sul 32/36.

Un solo errore nelle battute conclusive ha invece condannato Bartolomei, che deve accontentarsi dell’argento a quota 31/36. Il podio lo completa Diana Bacosi, che si prende il bronzo con 28/32 in una gara davvero combattuta fino all’ultimo respiro.