Basket femminile, Italia fuori dal Mondiale: rimonta clamorosa, ma vince l’Australia

L’Italia del basket femminile ha lottato fino alla fine, ma è fuori dal Mondiale dopo aver sfiorato una rimonta clamorosa contro l’Australia

Non mollare mai. Le Azzurre ci hanno provato fino alla fine, ma l’Italia dice addio ai Mondiali di basket femminile in modo crudele. Hanno rimontato 25 punti, sono riuscite a prendersi la parità a un minuto dalla fine, ma il finale ha premiato l’Australia che si è imposta per 82-80, e giocherà i quarti contro la Spagna.

Per la squadra di Capobianco è finita la rassegna iridata: il rimpianto è di aver giocato male per tre quarti, non concretizzando una rimonta storica.

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Non è bastata una monumentale Costanza Verona, con 23 punti. Straordinaria anche dalla panchina Vittoria Blasigh, che con 13 punti in 15 minuti ha guidato la rimonta. In doppia cifra anche Olbis André con 11 punti. Purtroppo la centesima presenza di Cecilia Zandalasini non coincide con una bella prestazione – per lei solo 9 punti. Per l’Australia invece c’è stata la super prestazione di Isobel Borlase, con 30 punti.

Australia più continua, ma l’Italia aveva i mezzi per andare avanti

Dopo un incubo nel terzo quarto, con l’Australia sul +25, è successo di tutto. Blasigh e una grande Verona hanno portato l’Italia sul -10. Una folle tripla di Verona è valsa la parità sul 77-77.

L’Australia sembrava alla portata. Bene Aokuso, Wilson non ha sbagliato due liberi, Blasigh ha segnato una tripla incredibile. Negli istanti finali, Pasa si è fatta tutto il campo, ma il suo appoggio ha girato sul ferro uscendo, spezzando il cuore delle italiane. È finita 82-80, l’Australia è ai quarti, l’Italia torna a casa dopo un finale amarissimo.