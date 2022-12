Basket, Eurolega 2022/2023: settima vittoria stagionale per la Virtus Bologna, Fenerbahce sconfitto 92-88

La Virtus Bologna torna alla vittoria in Europa. Dopo la sconfitta contro il Baskonia, la formazione di coach Scariolo ha vinto la grande battaglia contro il Fenerbahce (92-88) nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. A decidere la sfida un grande ultimo quarto dominato dalle Vu nere, che salgono così a quota 14 punti in classifica.

LA PARTITA – Jaiteh sblocca il match e Antetokoumpo risponde subito (2-2). Weems e Shengelia allungano su 7-2 e la Virtus rimane avanti fino all’11-11 firmato Wilbekin, che da inizio a un momento di parità fino al 17-17. Nuovo allungo dei padroni di casa sul 20-17 e ancora equilibrio sul 20-20, prima di una parte finale di primo quarto dominata dal Fenerbahce che chiude avanti sul 23-25. Mickey pareggia subito i conti all’inizio del secondo quarto (25-25). Parziale molto equilibrato, con gli ospiti che hanno allungato sul 25-29, 35-38 e 40-44 ma sono stati sempre recuperati da Bologna che riesce ad andare all’intervallo in perfetta parità sul 46-46 grazie all’ultimo punto di Mannion. Due di Shengelia a inizio terzo quarto, pareggio di Calathes e tripla ancora di Shengelia per il 51-48. Virtus avanti per tutta la prima metà del parziale fino al sorpasso dei turchi sul 59-60. con il Fenerbahce che allunga sul 62-66 e chiude il terzo quarto sul 65-68. Grande ultimo quarto delle Vu Nere che raggiungono il +10 sull’86-76 e chiudono i conti con qualche rischio sul 92-88.