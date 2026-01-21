Basket: Trento vince in EuroCup, Virtus male nel finale

Basket, serata di Eurolega e EuroCup per le italiane. Serata agrodolce per le squadre italiane impegnate nelle coppe europee.

Già concluso il match della Dolomiti Energia Trento, valido per la 15esima giornata, contro i lituani del Lietkabelis. I risultati della serata.

Trento vince in Lituania 93-94, decide Steward

Colpo pesantissimo della Dolomiti Energia Trento nella quindicesima giornata dell’EuroCup 2025-2026.

L’Aquila espugna il parquet del Lietkabelis al termine di una sfida tiratissima, decisa soltanto all’ultimo respiro da una tripla sulla sirena di Jordan Ford Steward che fissa il punteggio sul 93-94 finale.

Un successo di enorme valore per la formazione trentina, che resta tra le prime cinque del Girone B, mantenendosi pienamente in corsa per la qualificazione.

Match ricco di emozioni e continui ribaltamenti di fronte, con Trento capace di partire fortissimo ma costretta poi a resistere alla rimonta. Prestazione maiuscola per DeVante Jones, autentico trascinatore con 24 punti e 10 assist, leader tecnico ed emotivo nei momenti più complessi della gara.

Male Venezia

Sconfitta sorprendente per l’Umana Reyer Venezia in Eurocup, battuta in trasferta dai Veolia Towers Amburgo, fino a ieri ancora a secco di vittorie nella competizione. I tedeschi si impongono sfruttando una maggiore energia, soprattutto a rimbalzo, e le prove decisive di Daniels e Perrin. Nonostante il ko, la Reyer resta comunque in zona playoff a tre turni dal termine.

Virtus Bologna-Fenerbahce in Eurolega

In campo anche la Virtus Bologna contro i turchi del Fenerbahce. La compagine italiana esce sconfitta dal confronto casalingo, ma lo fa al termine di una partita che conferma come il traguardo play-in in Eurolega non sia un’utopia.

Alla Segafredo Arena finisce 80-85 per i turchi, che consolidano il secondo posto in classifica, mentre i bianconeri di Dusko Ivanovic cedono nel finale, lanciando comunque segnali incoraggianti in vista del prosieguo della stagione.

Il match è stato anche una spettacolare sfida individuale tra Carsen Edwards e Talen Horton-Tucker. Il primo ha firmato una prestazione monumentale da 35 punti, caricandosi l’attacco virtussino sulle spalle; il secondo ha risposto con 28 punti, risultando decisivo soprattutto nel finale.

