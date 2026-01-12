Basket, Coppa Italia: il tabellone, Bologna avrà un vantaggio

Final Eight di Coppa Italia, finalmente il tabellone completo. Con la conclusione della giornata di Serie A di oggi e dopo l’estromissione di Trapani dal Campionato, è ufficiale anche il tabellone di Coppa.

Coppa Italia Basket: questo il calendario ed il tabellone

La conclusione della quindicesima giornata della Serie A 2025-2026 ha emesso i suoi verdetti definitivi che hanno portato anche alla conferma del tabellone della Final Eight di Coppa Italia.

L’appuntamento per il basket tricolore è fissato a Torino, dal 18 al 22 febbraio, in un’edizione che porterà tante sorprese, figlie non solo del campo ma anche delle decisioni extra-sportive.

Il verdetto del giudice sportivo sull’esclusione di Trapani ha cambiato anche le gerarchie tra le qualificate, estromettendo di fatto Trento (vincitrice a sorpresa della passata edizione) dalla competizione.

La compagine trentina, infatti, paga la cancellazione di tutte le gare di Trapani che ha dato di fatto il lasciapassare ad un altro Team. Al suo posto sorride Napoli, che stacca il pass nonostante la sconfitta di questa sera contro l’Olimpia Milano.

Virtus, calendario in discesa

In questo scenario, la Virtus Olidata Bologna si presenta come la grande favorita e non affronterà i Campioni in carica di Trento, che non potranno difendere il titolo.

Testa di serie numero uno, campione d’Italia in carica e capolista. Con queste premesse la compagine felsinea ha potuto godere anche di un vantaggio strategico nel sorteggio.

Le V-Nere apriranno i quarti contro la Guerri Napoli: un incrocio che, sulla carta, sembrerebbe agevole per gli uomini di Banchi. La vincente di questa sfida incrocerà in semifinale una tra Umana Reyer Venezia e Bertram Derthona Tortona, in quello che si preannuncia come il quarto di finale più equilibrato del tabellone.

Dall’altra parte del tabellone, riflettori puntati sull’Olimpia Milano. Gli uomini EA7 arrivano a Torino in fiducia, reduci da sei successi consecutivi in campionato, e inizieranno la loro rincorsa al trofeo contro la Pallacanestro Trieste. L’ultimo quarto di finale vedrà invece la sfida tra la Germani Brescia e la matricola APU Udine, al suo storico esordio assoluto nella kermesse.

Il programma prevede le semifinali sabato 21 febbraio, mentre domenica 22 verrà assegnato il titolo nella finalissima. Con l’assenza dei campioni in carica di Trento, per la Virtus Bologna sarà una grandissima occasione, Milano permettendo.