Basket, Champions League 2021/2022, Treviso-Riga 91-85: cronaca e tabellino

by Antonio Sepe

Treviso basket 2016 - Foto profilo FB ufficiale

Nella sfida valida per la prima giornata del girone A della Champions League 2021/2022 di basket, la Nutribullet Treviso Basket supera il VEF Riga per 91-85. Grande vittoria per i padroni di casa, bravi a recuperare uno svantaggio significativo e protagonisti di una ripresa davvero grandiosa. Sugli scudi Dimsa e Sokolowski, ma è Henry Sims il miglior realizzatore di Treviso con 20 punti. Uno in meno di Devondrick Walker, miglior marcatore di tutta la serata.

CRONACA – Buona partenza degli ospiti, che fin da subito dimostrano di non essere venuti in Italia semplicemente in gita bensì a caccia dei due punti. Treviso però reagisce dopo un avvio un po’ a rilento e sperimenta la sensazione di essere in vantaggio. Dopo un periodo equilibrato, alla fine sarà la Nutribullet a spuntarla di 1. Poco male per i campioni di Lettonia, che scivolano anche a più di un possesso di ritardo ma salgono in cattedra nel finale di tempo. Grazie a ben 30 punti in un solo quarto, il Riga stacca gli avversari e va al riposo avanti di 10 lunghezze.

Gara finita? Neanche per sogno. La sconfitta non è infatti un’opzione contemplata da Treviso ed il terzo parziale ne è l’emblema. I padroni di casa dominano gli avversari e, passo dopo passo, ricuciono lo svantaggio, tornando avanti in vista degli ultimi 10′. Nella frazione finale i protagonisti sono due: il primo è Henry Sims, che a suon di canestri permette a Treviso di restare avanti nel punteggio. Il secondo è Michal Sokolowski, che regala punti importanti ai suoi, permettendo alla squadra di tenere a debita distanza il Riga. Alla fine saranno proprio i padroni di casa a trionfare, centrando una splendida vittoria di squadra.

TABELLINO

TREVISO: Akele 9, Dimsa 16, Jones 10, Russell 11, Sokolowski 14, Bortolani 8, Casarin 3, Chillo 0, Sims 20. N.E.: Faggian, Pellizzari, Vettori.

RIGA: Curry 13, Gulbis 7, Madsen 8, Walker 21, Riley 17, Zoriks 10, Ate 2, Gromovs 2, Hammonds 5, Miska 0, Krumins N.E.