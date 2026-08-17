Basket femminile, l’Italia sfiora la rimonta contro il Belgio: finisce 62-60 a Kortrijk. Da oggi raduno a Trento verso la Cina

Nel secondo test amichevole in vista dei Mondiali di Berlino, le azzurre cedono di misura alle campionesse d’Europa dopo la vittoria di sabato. Verona top scorer (12 punti), career high per Panzera (11). La squadra si trasferisce in Trentino.

Continua a ritmi serrati il cammino di preparazione della Nazionale Femminile verso la FIBA Women’s World Cup di Berlino (in programma dal 4 al 13 settembre), rassegna iridata a cui l’Italia fa ritorno a distanza di trentadue anni dall’ultima partecipazione in Australia nel 1994. Sul parquet della Kortrijk Arena, le azzurre hanno affrontato il secondo collaudo ravvicinato contro le campionesse d’Europa del Belgio, uscendo sconfitte di misura per 62-60 al termine di un confronto combattuto fino all’ultimo secondo, dopo il successo conquistato nella sfida di Ferragosto. Una serie di test caratterizzata da assenze pesanti su entrambi i fronti (Linskens, Delaere, Allemand e Vanloo tra le fila belghe; Cecilia Zandalasini e Beatrice Santucci, preservata a scopo cautelativo, tra le azzurre), ma estremamente proficua per oliare i meccanismi di squadra.

La cronaca: la fuga belga e la reazione azzurra nella ripresa

Con un quintetto iniziale rinnovato (Verona, Villa, Pan, Madera, Cubaj), l’Italia ha sofferto l’impatto fisico e difensivo delle padrone di casa, desiderose di riscatto dopo il ko di gara-1: le “Cats” hanno imposto il loro ritmo limitando l’attacco azzurro a soli 7 punti nei primi 10 minuti (17-7). Nel secondo quarto il distacco è salito fino al +16 (28-12) grazie a canestri dalla lunga distanza del Belgio. Con 5 punti provvidenziali di Panzera e le incursioni al ferro di Verona, la formazione tricolore ha limitato i danni andando al riposo lungo sotto 36-22, appesantita da 10 palle perse.

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La gara è cambiata radicalmente nel terzo periodo, con un’Italia entrata in campo con ben altra energia: un parziale fulmineo di 9-2 in 4 minuti (38-31) ha spinto la panchina belga al time-out, prima che Olbis Cubaj prolungasse il contro-break fino al 14-2 portando il punteggio sul 38-36. Due triple di Courthiau e Joris hanno ridato fiato al Belgio (51-44 al 30′). Nella quarta frazione, malgrado soli 2 punti segnati nei primi cinque minuti a causa della stanchezza, le azzurre hanno alzato il muro difensivo riaprendo la sfida nel finale: una giocata da 4 punti di Panzera e le penetrazioni di Matilde Villa hanno ricucito lo strappo fino al 58-56. A decidere l’incontro a 25″ dalla sirena è stato un canestro fondamentale di Becky Massey, che ha vanificato l’ultimo generoso assalto italiano.

Panzera da record personale e il commento di coach Capobianco

A guidare l’attacco dell’Italia è stata ancora Costanza Verona con 12 punti a referto, affiancata da Matilde Villa a quota 10 e da una splendida Ilaria Panzera, che con 11 punti ha firmato il proprio massimo in carriera con la maglia azzurra.

Al termine della sfida, coach Andrea Capobianco ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento mostrato: «Un’altra grande partita giocata da queste ragazze straordinarie. È normale che, per competere con le migliori 15 squadre al mondo — e la sedicesima siamo noi — bisogna essere bravi a non giocare alcun possesso al di sotto del 100%. Se riusciamo a scendere in campo con questo spirito, grazie al lavoro che facciamo sempre in palestra e a queste ragazze che si stanno allenando in modo incredibile, penso che ci possiamo divertire. “Divertirsi” non vuol dire vincere o perdere; vuol dire che se gli avversari sono molto più forti di noi, bisogna accettare il verdetto. Ma devono essere veramente molto più forti. Perché credo che queste ragazze abbiano un potenziale che deve essere ancora del tutto scoperto».

Il calendario: raduno a Trento, doppio test con la Cina e trasferta a Parigi

Completata la missione in terra belga, nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto, la delegazione italiana fa rientro in patria atterrando a Venezia per poi trasferirsi direttamente a Trento. Al gruppo si aggregheranno Francesca Leonardi e Martina Kacerik. Il calendario dei collaudi prevede per il 21 agosto l’amichevole ufficiale contro la Cina alla BTS Arena (palla a due alle 19.30), alla vigilia della Trentino Basket Cup della Nazionale Maschile (impegnata il 22 agosto con l’Estonia). Il 22 agosto alle 15.00 andrà in scena un secondo scrimmage a porte chiuse con la formazione asiatica. Il 25 agosto le azzurre faranno rientro al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma, prima di decollare alla volta di Parigi per le ultime due amichevoli contro la Francia previste il 27 e 28 agosto.