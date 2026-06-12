Basket 3×3, Italia a caccia dell’Europeo: ufficializzati i quartetti per le qualificazioni di Kosice

Definite le selezioni azzurre maschile e femminile che prenderanno parte al torneo di qualificazione agli Europei 3×3. Obiettivo comune per entrambe le squadre: conquistare il pass per la fase finale in programma a settembre.

È tutto pronto per l’inizio delle qualificazioni agli Europei di basket 3×3, in programma a Kosice. L’Italia sarà presente sia nel torneo maschile sia in quello femminile con l’obiettivo di ottenere uno dei posti disponibili per la fase finale continentale prevista nel mese di settembre.

Della Valle guida la Nazionale maschile

Per il torneo maschile il commissario tecnico Claudio Negri ha scelto un gruppo che unisce esperienza e capacità realizzativa. A guidare gli azzurri sarà Amedeo Della Valle, protagonista con Brescia e già medaglia di bronzo agli Europei di basket 3×3 conquistata lo scorso anno.

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Insieme a lui ci saranno David Cournooh, recentemente passato da Brescia alla Libertas Livorno in Serie A2, Alessio Donadoni, reduce dall’esperienza con Roseto, e Tiagande Willis Tio, autore di una stagione da oltre 15 punti di media con Ferrara in Serie B.

Le scelte di Origlio per il torneo femminile

Nel settore femminile il tecnico Agostino Origlio punta su un gruppo che mescola esperienza internazionale e conoscenza dell’ambiente azzurro.

Fanno parte del quartetto Maria Miccoli e Caterina Gilli, reduci dall’ultima partecipazione ai Mondiali. A completare la squadra sono Anastasia Conte, protagonista nell’ultima stagione con il Derthona, e Gina Conti, reduce dall’esperienza con il Geas. Entrambe vantano già diverse presenze con la maglia della Nazionale italiana.

Il cammino dell’Italia maschile

La selezione guidata da Claudio Negri esordirà sabato con un solo incontro in programma. Gli azzurri affronteranno l’Ungheria alle ore 18:10 in una sfida che servirà a definire il piazzamento all’interno del girone e il successivo percorso nella competizione.

Girone impegnativo per le azzurre

Più intenso il calendario della Nazionale femminile, inserita in un raggruppamento particolarmente competitivo.

L’esordio è fissato per sabato alle ore 10:00 contro la Turchia, seguito dalla sfida contro la Finlandia alle 13:40. Domenica le azzurre torneranno in campo agli stessi orari affrontando prima il Portogallo e successivamente la Croazia.

La formula del torneo

Il regolamento delle qualificazioni prevede il passaggio del turno per le prime due squadre classificate di ciascun girone.

Un obiettivo chiaro per entrambe le selezioni italiane, chiamate a conquistare uno dei posti disponibili per la fase finale degli Europei di basket 3×3 che si disputeranno nel mese di settembre.