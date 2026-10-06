Blind baseball, Italia campione del mondo: Cuba battuta 10-4 in finale a Castiglione della Pescaia

Gli azzurri di Marco Corazza conquistano la Blind Baseball International Cup con due rimonte, prima contro la Gran Bretagna in semifinale e poi contro i cubani. Vendicata la sconfitta di due anni fa a Londra. Napoli e Oliveri trascinano l’attacco.

L’Italia è sul tetto del mondo del blind baseball. A Castiglione della Pescaia, la squadra guidata da Marco Corazza ha conquistato la Blind Baseball International Cup battendo Cuba 10-4 al 6° inning nella finale per il titolo, dopo aver superato in rimonta anche la Gran Bretagna in semifinale.

Un successo che vale anche una rivincita: gli azzurri cancellano così la sconfitta subita due anni fa a Londra.

La finale: il quinto inning da cinque punti decide la partita

Cuba è passata in vantaggio nel 2° inning, sull’1-0, approfittando anche di un errore azzurro. Nel 3° l’Italia ha ribaltato il punteggio sul 3-2, segnando tutti i punti con due eliminati, ma nel 4° i cubani si sono riportati avanti sul 4-3. È stato il loro ultimo acuto.

La svolta è arrivata nel 5° inning: quattro valide e due errori della difesa cubana hanno permesso agli azzurri di confezionare un altro inning perfetto da cinque punti, per l’8-4. Al cambio campo la difesa italiana ha chiuso con un «tre dentro, tre fuori», poi nella parte alta del 6° l’Italia ha allungato sul 10-4, ancora con due punti segnati con due eliminati.

A Cuba serviva almeno un punto per portare la gara al 7° inning, ma un doppio gioco della difesa azzurra ha chiuso l’incontro.

Napoli e Oliveri trascinatori

In attacco si sono distinti Napoli, autore di 4 valide su 7 turni con 4 punti battuti a casa, e Oliveri, con 5 valide su 7. Ma il successo è di tutta la squadra, a cominciare dal manager Corazza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Bronzo alla Gran Bretagna, tutti i risultati delle fasi finali

Il terzo posto è andato alla Gran Bretagna, che ha battuto Chinese Taipei 9-2 nella finalina.

Semifinali

Italia-Gran Bretagna 11-4 al 5°

Cuba-Chinese Taipei 8-0 al 6°

Finale 3° e 4° posto

Chinese Taipei-Gran Bretagna 2-9 al 6°

Finale 1° e 2° posto

Cuba-Italia 4-10 al 6°