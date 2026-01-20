Valentino Rossi torna in pista: svelato dove correrà

Valentino Rossi ha confermato che per la stagione 2026 prenderà parte a tutte le gare del GT World Challenge Europe Powered by AWS, il principale campionato continentale riservato alle vetture Gt3.

Dopo aver alternato eventi tra la serie GT e il FIA World Endurance Championship negli ultimi anni, il “Dottore” ha deciso di concentrare i suoi impegni sulle competizioni sprint e di endurance del GT World Challenge in Europa.

La notizia arriva mentre la partnership con BMW e il Team WRT continua, consolidando il progetto sportivo del pilota italiano nella massima espressione delle competizioni GT sulla scena europea.

Rossi, il Team WRT e il programma del GTW Challenge Europe

Per il 2026 Rossi guiderà la BMW M4 GT3 EVO numero 46 del Team WRT, affiancato dal collega tedesco Max Hesse, sia nelle gare sprint che in quelle endurance. Per questi tipi di appuntamenti un po’ più impegnativi, come Paul Ricard, Portimao e la mitica 24 Ore di Spa-Francorchamps, per fare qualche esempio, al duo si unirà anche il britannico Dan Harper.

In totale il calendario GT World Challenge prevede dieci eventi, suddivisi tra Sprint Cup e Endurance Cup, dove Rossi sarà presente in ognuno, riaffermandosi così protagonista assoluto dell’intera stagione.

Questa programmazione rappresenta un ritorno “full-time” nella serie che Valentino Rossi conosce bene, visto che già in passato si è imposto più volte nella Sprint Cup, soprattutto nei successi a Misano, casa sua.

Obiettivi, gare italiane e prospettive extra serie

Oltre al campionato europeo, Rossi ha in programma di iniziare la stagione con la 12 ore di Bathurst, in Australia, valida per l’Intercontinental GT Challenge, confermando l’interesse per le sfide internazionali di assoluto livello.

Il pilota originario di Tavullia non ha escluso neppure una possibile partecipazione alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans, anche se questa presenza potrebbe avvenire senza un impegno completo nel FIA World Endurance Championship.

Per gli appassionati italiani, invece, il calendario prevede due gare sul suolo nazionale. Oltre alla classifica Sprint di Misano, ci sarà anche al 3 Ore di Monza.