Rally Città di Foligno cambia data: il 7 marzo l’appuntamento imperdibile

5° Rally Città di Foligno, ci siamo. L’appuntamento ormai imperdibile per tutti gli appassionati di automobili è alle porte.

La macchina organizzativa girà già a pieno regime ed annuncia le date dell’evento.

5° Rally Città di Foligno: anticipato di un giorno

Novità importanti per il 5° Rally Città di Foligno, appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra 2026. La PRS Group, organizzatrice dell’evento, ha annunciato una variazione significativa al programma originariamente previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo.

L’intera manifestazione sarà infatti anticipata di un giorno e si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 marzo.

Una decisione presa in seguito alla concomitanza dell’evento religioso che interessa la vicina Assisi: l’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, organizzata in occasione dell’800° anniversario della morte del Santo.

A causa di questo evento, nella zona è già previsto un flusso di pellegrini notevoli, dunque anche per ragioni logistiche e legate alle strutture ricettive del territorio, l’organizzazione ha deciso di anticipare il Rally ed evitare una disponibilità alberghiera fortemente ridotta.

Per garantire il corretto svolgimento della gara e tutelare team, addetti ai lavori, pubblico e operatori del settore, la PRS Group, in accordo con le autorità locali, ha ritenuto opportuno anticipare lo svolgimento dell’evento.

La scelta permetterà una gestione logistica più efficiente e agevolerà la sistemazione di tutti i soggetti coinvolti, evitando criticità organizzative.

Il programma dell’evento

Nonostante la modifica al calendario, resta invariata la portata dell’evento, che anche nel 2026 aprirà ufficialmente il “Tricolore Terra”. Il rally proporrà un percorso compatto, prove speciali tecnicamente impegnative e di alto livello sul piano del fondo stradale, con due tratti completamente inediti, all’interno di un format moderno e spettacolare concentrato interamente nel Comune di Foligno.

Il programma aggiornato verrà comunicato nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della gara.

Intanto, sono state rese note le indicazioni di massima: giovedì 5 marzo saranno dedicate a ricognizioni e verifiche sportive; venerdì 6 marzo si svolgeranno le verifiche tecniche, il qualifying stage o shakedown e la cerimonia di partenza alle ore 19.00 in Piazza della Repubblica; sabato 7 marzo, infine, la gara prenderà il via alle ore 8.00 con arrivo finale previsto alle 16.30, sempre nel cuore di Foligno.

