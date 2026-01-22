Gran Turismo, DL Racing debutta in GT3: annunciati i piloti

DL Racing sta preparando il debutto in GT3: quali sono i piloti che inizieranno questa nuova avventura

Il team ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni in GT Cup, ma ora è pronto a una nuova ed emozionante sfida sportiva. La svolta arriva con la stagione 2026, in cui arriverà il debutto in GT3, l’apice del progetto e del percorso del DL Racing.

E da giorni c’è grande curiosità sugli sviluppi che potrebbe prendere il team, i nomi dei piloti e chi effettivamente scenderà in pista con il marchio Lamborghini ben impresso. Nelle ultime ore, sono arrivate novità importanti proprio in tal senso.

Un profilo di alto livello è quello di Luca Segù, campione in carica Endurance GT Cup 1^Divisione AM, che ha mostrato subito una grande intesa con la vettura e ha evidenziato l’ottimo lavoro fatto fino a questo momento con il team.

Tutti i nomi della DL Racing: da Pollini a Tribaudini-Randazzo

Ma bisogna sottolineare una scommessa importante, l’investimento su Giacomo Pollini che proprio i DL Racing arriverà al suo debutto in GT3. “Affronto questa sfida con grande concentrazione e determinazione, con l’obiettivo di essere competitivo fin dai primi giri”, ha detto prima di ringraziare chi ha creduto in lui.

E sicuramente hanno una visione simile Stéphane Tribaudini e Piero Randazzo. Il primo è al ritorno nel Gran Turismo italiano, il secondo è reduce dalla vittoria in Sprint GT Cup 1^ Divisione AM.

Manca ancora qualche annuncio per il programma sportivo 2026, ma la line-up sembra ormai quasi del tutto composta per una grande sfida che DL Racing ha intenzione di vincere, ancora.