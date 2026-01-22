Sportface TVOriginals
Automobilismo

Gran Turismo, DL Racing debutta in GT3: annunciati i piloti

Alessandro Basta
I piloti del DL Racing
Gran Turismo, i piloti del DL Racing (Acisport) - sportface.it

DL Racing sta preparando il debutto in GT3: quali sono i piloti che inizieranno questa nuova avventura

Il team ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni in GT Cup, ma ora è pronto a una nuova ed emozionante sfida sportiva. La svolta arriva con la stagione 2026, in cui arriverà il debutto in GT3, l’apice del progetto e del percorso del DL Racing.

E da giorni c’è grande curiosità sugli sviluppi che potrebbe prendere il team, i nomi dei piloti e chi effettivamente scenderà in pista con il marchio Lamborghini ben impresso. Nelle ultime ore, sono arrivate novità importanti proprio in tal senso.

Un profilo di alto livello è quello di Luca Segù, campione in carica Endurance GT Cup 1^Divisione AM, che ha mostrato subito una grande intesa con la vettura e ha evidenziato l’ottimo lavoro fatto fino a questo momento con il team.

Tutti i nomi della DL Racing: da Pollini a Tribaudini-Randazzo

Ma bisogna sottolineare una scommessa importante, l’investimento su Giacomo Pollini che proprio i DL Racing arriverà al suo debutto in GT3. “Affronto questa sfida con grande concentrazione e determinazione, con l’obiettivo di essere competitivo fin dai primi giri”, ha detto prima di ringraziare chi ha creduto in lui.

Lamborghini in pista

La Lamborghini Huracan GT3 EVO2 in pista in GT3 (IPA Agency) – sportface.it

E sicuramente hanno una visione simile Stéphane Tribaudini e Piero Randazzo. Il primo è al ritorno nel Gran Turismo italiano, il secondo è reduce dalla vittoria in Sprint GT Cup 1^ Divisione AM.

Manca ancora qualche annuncio per il programma sportivo 2026, ma la line-up sembra ormai quasi del tutto composta per una grande sfida che DL Racing ha intenzione di vincere, ancora.

