Automobilismo, Rossi entra nella squadra dei piloti ufficiali della BMW

La squadra di piloti ufficiali BMW M per la stagione 2023 si allarga. Valentino Rossi e BMW M Motorsport hanno concordato un impegno che va oltre le presenze in gara con il BMW M Team WRT annunciato la scorsa settimana. Il nove volte campione del mondo di motociclismo parteciperà al Fanatec GT World Challenge Europe e alla 12 ore di Bathurst con la BMW M4 GT3 il prossimo anno e sarà disponibile anche per ulteriori apparizioni in gare e test con le auto della BMW M Motorsport. “Valentino ha dimostrato di essere anche un ottimo pilota sulle quattro ruote. Ha dimostrato che le corse automobilistiche sono diventate la sua seconda casa nel motorsport e porta tutta la sua passione, abilità e impegno in questo nuovo capitolo della sua carriera”, dice Andreas Roos, ceo della BMW.

“Sono molto orgoglioso di diventare un pilota ufficiale della BMW M ed è una grande opportunità. Ho già avuto la possibilità di provare due volte la BMW M4 GT3 e il feeling con la macchina è molto buono. Penso che potremmo essere competitivi la prossima stagione. Ho ancora molto da imparare e migliorare, ma spero di essere all’altezza del compito e abbastanza veloce per lottare durante i weekend di gara”, aggiunge Rossi, che nel 2022 ha preso parte al GT World Challenge Europe con il team WRT.