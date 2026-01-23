ACI Sport: il comunicato del Direttore Generale Minardi

In risposta alle recenti indiscrezioni circolate su diverse testate giornalistiche, ACI Sport ha rilasciato una nota ufficiale per fare chiarezza sulla propria struttura di vertice. Le notizie diffuse riguardo alla nomina di un nuovo Direttore Generale sono state dichiarate prive di fondamento.

La nota di ACI Sport

Al momento, la gestione operativa della società non è affidata a una nuova figura esterna. Le funzioni di Direttore Generale sono regolarmente svolte da Gian Carlo Minardi. Il noto manager e fondatore dell’omonimo team di Formula 1, già Consigliere d’Amministrazione, è stato incaricato dal CdA di ricoprire questo ruolo per i prossimi mesi.

Per quanto riguarda la successione definitiva, ACI Sport ha precisato che il percorso di selezione è ancora in corso e Nessun nome è stato individuato. Inoltre non è stata presentata alcuna proposta ufficiale da parte del Commissario Straordinario di ACI al Consiglio di Amministrazione della società.

Questa precisazione serve a rassicurare tutti gli appassionati del settore sulla stabilità e sulla trasparenza dei processi decisionali all’interno della federazione che gestisce lo sport automobilistico in Italia.

ACI Sport: il comunicato

Questo il testo del comunicato