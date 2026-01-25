Dosso verso i Mondiali indoor: tre meeting internazionali e Assoluti nel calendario invernale

La campionessa europea dei 60 metri al coperto debutta il 3 febbraio a Ostrava nel World Indoor Tour. Poi Belgrado, Torun e gli Assoluti di Ancona in vista dei Mondiali indoor di marzo.

Prende forma il programma agonistico invernale di Zaynab Dosso, campionessa europea in carica dei 60 metri indoor, che guarda ai Mondiali al coperto con un percorso scandito da tre meeting internazionali di alto livello e dal passaggio obbligato dei Campionati Italiani Assoluti.

Esordio a Ostrava nel World Indoor Tour

La sprinter delle Fiamme Azzurre farà il suo debutto stagionale martedì 3 febbraio a Ostrava, in Repubblica Ceca, nella tappa Gold del World Indoor Tour, circuito di massimo livello della stagione indoor. Un primo test importante per verificare condizione e ritmo gara.

Belgrado e Torun, piste amiche

Dopo l’esordio, Dosso proseguirà il cammino nel circuito internazionale con due appuntamenti che le hanno già regalato grandi soddisfazioni. Mercoledì 11 febbraio sarà in pista a Belgrado, città dove ha vinto sia nella scorsa stagione sia nel 2022.

Il terzo appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio a Torun, in Polonia, impianto speciale per l’azzurra: proprio qui nel 2024 ha stabilito il record italiano dei 60 metri in 7.02, poi ulteriormente migliorato a 7.01 nella finale che le è valsa l’oro europeo ad Apeldoorn.

Verso i Mondiali indoor di Torun

L’arena di Torun tornerà protagonista anche a marzo, ospitando i Mondiali indoor dal 20 al 22 marzo. Le prove femminili dei 60 metri sono in programma venerdì 21 marzo, giornata in cui Dosso proverà ad arricchire un palmarès già prestigioso: bronzo a Glasgow 2024 e argento a Nanchino 2025, senza dimenticare il bronzo europeo dei 100 metri a Roma 2024.

Tappa chiave: gli Assoluti di Ancona

Prima dell’appuntamento iridato, l’azzurra sarà attesa ai Campionati Italiani Assoluti indoor, in programma ad Ancona il 1° marzo. L’evento tricolore, che quest’anno si svilupperà su tre giornate, rappresenterà uno snodo fondamentale nel percorso di avvicinamento ai Mondiali.