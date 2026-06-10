Pergine ritrova Yeman Crippa: caccia al pass europeo nei 10.000 metri

Sabato 13 giugno il campione azzurro torna in pista al Meeting di Pergine Valsugana dopo il trionfo nella maratona di Parigi. Obiettivo il minimo per gli Europei di Birmingham. Attesi anche Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso.

Yeman Crippa è pronto a tornare in pista. Il campione delle Fiamme Oro sarà tra i protagonisti del Meeting di Pergine Valsugana in programma sabato 13 giugno al Cassa Rurale Stadium, dove affronterà i 10.000 metri con un obiettivo ben preciso: conquistare lo standard di qualificazione per i Campionati Europei di Birmingham, in calendario ad agosto.

Per il primatista italiano della distanza si tratta di un ritorno speciale su una pista che ha accompagnato diverse tappe della sua crescita sportiva. Reduce dal prestigioso successo ottenuto nella maratona di Parigi, Crippa torna ora a concentrarsi sulla pista e sulla distanza che gli ha regalato il titolo europeo nel 2022 a Monaco di Baviera.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Crippa punta al minimo per Birmingham

Lo standard richiesto per partecipare agli Europei è fissato a 27:50 e gli organizzatori della Polisportiva Oltrefersina, insieme all’Asd Non Solo Running, hanno allestito una gara di alto livello proprio per consentire all’azzurro di inseguire il tempo necessario per la qualificazione.

“Per me è un grande piacere poter tornare a gareggiare a Pergine Valsugana, un luogo che ha significato molto nella mia carriera, specie nei primi anni”, ha spiegato Crippa. “Sono diversi mesi che non preparo a dovere una gara in pista e per questo nel 2026 abbiamo deciso di puntare sugli Europei, appuntamento clou della mia estate. Invito tutti i miei tifosi a venire al Cassa Rurale Stadium, perché sarà una grande serata di atletica”.

Fabbri e Weir nel peso

Il meeting trentino non avrà soltanto Crippa tra i protagonisti. Grande attesa anche per la gara di getto del peso, dove saranno presenti due dei migliori interpreti europei della specialità.

In pedana scenderanno infatti il campione europeo e bronzo mondiale Leonardo Fabbri e Zane Weir, pronti a regalare uno spettacolo di alto livello agli appassionati presenti.

Cissé nei 100 metri

Tra gli altri nomi di spicco iscritti alla manifestazione figura anche l’ivoriano Arthur Cissé, che sarà al via nella prova dei 100 metri, aggiungendo ulteriore prestigio a un appuntamento che si conferma tra i più importanti del panorama nazionale.

Pergine si prepara così a vivere una serata di grande atletica, con gli occhi puntati soprattutto su Yeman Crippa e sulla sua rincorsa verso gli Europei di Birmingham.