World Continental Tour Gold al via da Melbourne: Osakue guida la pattuglia azzurra, attesa per Kerr e il baby fenomeno Gout

Riparte l’atletica internazionale all’aperto dopo i Mondiali indoor di Torun: in Australia la prima tappa del circuito con undici meeting fino a luglio.

A pochi giorni dalla chiusura dei Mondiali indoor di Toruń, la grande atletica torna protagonista all’aperto con il debutto del World Athletics Continental Tour Gold 2026, circuito internazionale secondo per prestigio soltanto alla Wanda Diamond League.

L’apertura della stagione è affidata al Maurie Plant Meet di Melbourne, primo degli undici appuntamenti che accompagneranno gli atleti fino al gran finale di luglio a Budapest.

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Osakue unica azzurra in gara

L’unica rappresentante italiana sarà Daisy Osakue, primatista nazionale del lancio del disco e portacolori delle Fiamme Gialle. Per l’azzurra si tratta della terza uscita stagionale: dopo il buon esordio ai Campionati invernali di Mariano Comense e la prova meno brillante in Coppa Europa a Nicosia, l’obiettivo è tornare su misure più vicine alle ambizioni della stagione estiva. Due anni fa proprio a Melbourne Osakue aveva conquistato la vittoria con la misura di 61,57.

Kerr anticipa tutti nel salto in alto

Tra i protagonisti più attesi spicca Hamish Kerr, campione olimpico a Parigi e oro mondiale indoor a Tokyo, impegnato già nell’anticipo di venerdì 27 marzo. Il neozelandese affronterà i giapponesi Tomohiro Shinno e Naoto Hasegawa, reduci dalla rassegna indoor polacca.

Mezzofondo di alto livello

Il programma del sabato propone gare di grande qualità nel mezzofondo. Nei 1500 femminili riflettori puntati sulla britannica Georgia Hunter Bell, oro mondiale indoor e argento sugli 800 ai Mondiali di Tokyo. Tra le rivali figurano le australiane Linden Hall, Claudia Hollingsworth, Sarah Billings e l’olandese Diane Van Es.

Tra gli uomini attesa per Cameron Myers nei 1500 e per il primatista d’Oceania degli 800 Peter Bol. Nei 3000 femminili spazio a Georgia Griffith.

Salti e lanci: Olyslagers e Kennedy tra le stelle

Nel salto in alto femminile guida il cast la campionessa mondiale Nicola Olyslagers, mentre nell’asta femminile torna in pedana Nina Kennedy, oro olimpico e iridato, al rientro dopo un lungo stop. In gara anche le statunitensi Hana Moll e Amanda Moll.

Nel disco maschile sfida tra il giamaicano Roje Stona e l’australiano Matt Denny, mentre nel lungo occhi puntati su Liam Adcock.

Gout Gout, il talento che fa sognare l’Australia

Grande curiosità per il 18enne Gout Gout, talento emergente dei 200 metri già autore del record d’Oceania Under 20 sui 100 metri. In pista anche Lachlan Kennedy, il sudafricano naturalizzato irlandese Benji Richardson e il neozelandese Tommy Te Puni.

Nei 400 metri maschili atteso lo statunitense Jacory Patterson, campione mondiale con la staffetta 4×400.

Il calendario del circuito

Dopo Melbourne il circuito farà tappa a Nairobi con il Kip Keino Classic (24 aprile), quindi a Tokyo (17 maggio) e Bydgoszcz (29 maggio).

Giugno sarà il mese più intenso con meeting a Turku, New York, Los Angeles, Ostrava, Hengelo e Zagabria, prima della chiusura del 14 luglio a Budapest.

Dove vedere il meeting

La prima tappa del World Continental Tour Gold sarà trasmessa in diretta sabato dalle 9.30 alle 11.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, oltre che in streaming su NOW.