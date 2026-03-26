World Athletics Continental Tour Gold 2026, si parte da Melbourne: il Maurie Plant Meet in diretta su Sky

Sabato 28 marzo alle 9.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena il primo appuntamento stagionale del circuito internazionale di atletica.
Riparte la stagione dell’atletica internazionale con il World Athletics Continental Tour Gold 2026, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il primo appuntamento è in programma sabato 28 marzo con il Maurie Plant Meet di Melbourne, evento che inaugura il circuito distribuito in undici tappe su cinque continenti.
Il meeting australiano, ospitato dal Lakeside Stadium, rappresenta il primo banco di prova della stagione outdoor per numerosi atleti di livello internazionale, pronti a confrontarsi nelle principali discipline dell’atletica leggera.
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Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
Il Maurie Plant Meet sarà trasmesso in diretta sabato 28 marzo alle ore 9.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
La telecronaca sarà affidata a Nicola Roggero, con il commento tecnico dell’ex campione olimpico Stefano Baldini.
Undici tappe in cinque continenti
Il World Athletics Continental Tour Gold 2026 si svilupperà attraverso undici meeting internazionali, con il gran finale previsto il 14 luglio a Budapest, in Ungheria.
L’atletica sarà protagonista anche su Sky Sport 24, con approfondimenti dedicati, oltre che sul sito SkySport.it, sulla app Sky Sport e sui canali social ufficiali.