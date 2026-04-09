Wizz Air Milano Marathon 2026 in diretta su Sky Sport e NOW

Domenica 12 aprile alle 8.05 la 24ª edizione della maratona con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. Copertura speciale anche dal Milano Running Festival.

La Wizz Air Milano Marathon 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Domenica 12 aprile, a partire dalle 8.05 su Sky Sport Arena, circa 15mila partecipanti prenderanno parte alla 24ª edizione della corsa cittadina, uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico italiano.

Il percorso di quest’anno presenta una novità significativa: non sarà più ad anello, ma con partenza dall’Arco della Pace e arrivo in Piazza del Duomo. Una scelta pensata per rendere il tracciato più veloce e scorrevole, migliorando ritmo e performance degli atleti.

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Relay Marathon e iniziative solidali

Accanto alla gara principale, alle 9.15 prenderà il via anche la UniCredit Relay Marathon, staffetta solidale che sostiene progetti di inclusione sociale sul territorio. L’evento rappresenta una delle iniziative più partecipate del Milano Running Festival, con numerose squadre impegnate nella raccolta fondi.

La telecronaca della maratona sarà affidata a Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini.

Copertura speciale dal Milano Running Festival

Sky Sport seguirà l’intero Milano Running Festival già da venerdì 10 aprile, con collegamenti e interviste dal SuperStudio Maxi di via Moncucco. Sabato 11 aprile spazio agli eventi collaterali al Velodromo Vigorelli, tra cui Family Run e Dog Run.

Domenica 12 aprile la copertura proseguirà con collegamenti dalla partenza in Corso Sempione, lungo il percorso e nel post gara in Piazza del Duomo. Qui sarà allestito uno studio dedicato da cui andrà in onda una puntata speciale di “Buon Weekend” su Sky Sport 24, dalle 10 alle 12, condotta da Gaia Accoto e Federica Frola con ospiti e approfondimenti.

Aggiornamenti, risultati e contenuti esclusivi saranno disponibili anche su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.

Programmazione TV

Domenica 12 aprile

Ore 8.05 – Wizz Air Milano Marathon 2026

Telecronaca Nicola Roggero, commento Stefano Baldini

Sky Sport Arena

Ore 10.00 – Buon Weekend

Con Gaia Accoto e Federica Frola

Sky Sport 24