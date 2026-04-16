Trail, ecco gli azzurri convocati per gli Europei off road

Definita la selezione italiana per la rassegna continentale di Kamnik, in Slovenia, in programma dal 5 al 7 giugno. Squadra composta da otto specialisti tra uomini e donne.

La Direzione Tecnica ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per le gare di trail in vista dei Campionati Europei off road, in calendario a Kamnik, in Slovenia, dal 5 al 7 giugno. La rappresentativa italiana si presenta con una selezione di alto livello, pronta a competere nella rassegna continentale.

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Nel team femminile figurano Fabiola Conti (Team Mud & Snow Asd), medaglia di bronzo ai Mondiali nella scorsa stagione, Camilla Magliano (Gs Orecchiella Garfagnana), Alice Testini (Asd Castelraider) e Caterina Stenta (Trieste Atletica).

La squadra maschile sarà invece composta da Cristian Minoggio (Sport Project Vco), Daniel Pattis (Asv Lc Bozen Raiffeisen), Gianluca Ghiano (Asd Baudenasca) e Lorenzo Beltrami (Asd La Recastello).

Completamento della delegazione azzurra

L’elenco definitivo dei convocati verrà integrato con gli specialisti della corsa in montagna, sia della categoria assoluta sia under 20. Le scelte finali saranno effettuate dopo le prove indicative previste il 25 aprile a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, con gara uphill, e il 10 maggio a Revello, nel Cuneo, con percorso up and down.