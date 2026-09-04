Tamberi si ferma sul più bello: terzo a Bruxelles, il Diamond Trophy va a Kolodziejski

Gianmarco Tamberi non riesce a completare un’altra impresa in una stagione già ricchissima di successi. Nella finale di Diamond League a Bruxelles, il campione marchigiano chiude al terzo posto ex aequo con Oleh Doeoshchuk, fermandosi a 2.25 metri. Sfuma così l’assalto al quarto Diamond Trhopjy dopo i trionfi del 2021, 2022 e 2024.

Percorso perfetto fino a 2.25, poi gli errori decisivi

Tamberi parte bene sulla pedana bagnata del stadio Re Baldovino, superando al primo tentativo 2.16, 2.21 e 2.25. A quel punto arrivano però un errore a 2.28 e due tentativi falliti a 2.31, con l’ultimo salto davvero vicino alla riuscita.

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Proprio 2.28 sarebbe stata una misura decisiva per rimanere in piena corsa per il successo.

Kolodziejski sorprende tutti e conquista il trofeo

La vittoria va a sorpresa al polacco Mateusz kolodziejski, classe 2002, che conquista il primo grande successo internazionale della carriera superando 2.28 al primo tentativo. Secondo lo statunitense JuVaughn Harrison, capace di valicare la stessa misura soltanto alla terza prova.

Per Tamberi resta comunque un altro podio di prestigio, arrivato dopo tre successi consecutivi tra Europei, Diamond League in Polonia e Giochi del Mediterraneo. La stagione non è però finita: tra una settimana Gimbo sarò atteso a Budapest per l’Ultimate Championship, dove proverà a chiudere in bellezza un’estate comunque di altissimo livello.