Seville detta legge nei 100: 9.90 a Bruxelles e primo Diamond Trophy della carriera

Oblique Seville chiude nel migliore dei modi la stagione di Diamond League e ribadisce il proprio status di uomo di battere nei 100 metri. Nella finale di Bruxelles, valida come atto conclusivo del circuito 2026, il campione del mondo in carica si impone 9.90, conquistando il primo Diamond Trophy della carriera su una pista resa insidiosa dalla pioggia.

Ottava gara consecutiva sotto i 10 secondi

Seville conferma una continuità impressionante: quella di Bruxelles è stata infatti l’ottava gara consecutiva sotto i 10 secondi. Dopo qualche battuta d’arresto estiva tra Eugene e Londra, il giamaicano ha ristabilito le gerarchie prima a Chorzow e poi nella finale belga.

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Alle sue spalle ha chiuso il camerunense Emmanuel Eseme in 9.93, mentre il nigeriano Kauinsola Ajayi si è dovuto accontentare del terzo posto in 9.97.

Kennedy quarto, Simbine e Coleman lontani dal podio

Ai piedi del podio si è fermato l’australiano Lachlan Kennedy, capace di correre in 9.99. Più indietro Gift Leotlela e Christian Coleman, entrambi accreditati di 10.01, con Akani Simbine settimo in 10.03 e Trayvon Bromell ottavo in 10.07.

Per Seville arriva così un successo di grande prestigio, che consolida ulteriormente una stagione già impreziosita dal titolo mondiale. A 25 anni, il giamaicano continua a mostrare velocità, solidità e soprattutto una costanza ormai da autentico numero uno.