Scotti chiude quinto a Bruxelles: 45.01 nei 400 e una stagione da protagonista

Edoardo Scotti chiude con un buon quinto posto i 400 metri di Bruxelles, gara inserita nel programma delle Finali di Diamond League ma non valida per l’assegnazione del trofeo. L’azzurro ferma il cronometro su 45.01, confermando una buona condizione anche nel finale di stagione e restando a ridosso del podio.
Eppie vince, Scotti resta nella scia dei migliori
La vittoria va al Botswana Lee Eppie in 44.50, davanti al francese Muhammad Abdallah Kounta con 44.55 e all’ungherese Attila Molnar con 44.66. Quarto il belga Jonathan Sacro, che corre il personale in 44.85, appena davanti a Scotti.
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Per l’italiano resta comunque un crono solido, arrivato pochi giorno dopo il grande 44.70 di Zurigo, seconda prestazione della carriera alle spalle del record italiano di 44.45.
Un finale di stagione che conferma la crescita
Scotti archivia così un’altra prova di alto livello in un’annata importante. A Birmingham pè stato protagonista dell’oro europeo della 4×400, mentre individualmente ha dimostrato di poter correre stabilmente su tempi di assoluto valore internazionale.
Il quinto posto di Bruxelles non porta una medaglia, ma conferma la continuità ritrovata dopo gli Europei e la capacità di restare competitivo contro avversari di livello mondiale. Per Scotti il finale di stagione lascia quindi sensazioni positive: 45.01 dopo il 44.70 di Zurigo, due prestazioni che rafforzano ulteriormente il suo ruolo di riferimento italiano sul giro di pista.