Tamberi confessa: “Gli Europei restano il mio grande obiettivo”. Grande annuncio per il 2026

Gianmarco Tamberi punta dritto agli Europei dopo i problemi fisici dell’ultimo periodo: cosa ha vissuto dopo i Mondiali e i prossimi obiettivi

Gianmarco Tamberi si è aperto in una lunga intervista a Sky, raccontando il difficile periodo che ha dovuto vivere dopo i Mondiali di Tokyo del settembre 2025. Il 34enne campione olimpico, fermo ai box per problemi fisici tra cui fascite plantare e un calcolo renale, ha ammesso di aver dovuto affrontare anche un vero e proprio blocco mentale.

“Ho avuto paura di fallire e per un mese non ci ho più creduto”, ha confessato Gimbo, spiegando come questo timore di ripetere una stagione sottotono lo avesse portato a perdere un po’ di grinta. Ma poi l’atleta marchigiano ha trovato la forza di reagire, tornando sui margini del suo percorso e riprendere le sue vere aspirazioni.

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L’obiettivo principale rimane ora la rassegna continentale di Birmingham di inizio agosto, vista come tappa cruciale nel cammino verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Tamberi non si aspetta misure record agli Europei, ma è determinato a dimostrare di esserci ancora e a lottare per un posto da protagonista.

Tamberi verso gli Europei: punta dritto verso l’obiettivo

Sugli Europei, Tamberi ha dichiarato: “Per me è importantissimo, per il percorso che sto facendo. Il 2025 è stato il frutto di una scelta, quella di sacrificare in parte la stagione per sistemarmi dal punto di vista fisico. Ho portato il mio corpo al limite per tanti anni”.

Ora si riparte verso nuovi obiettivi: “Dovevo sistemare il ginocchio e la caviglia. Quest’anno, invece, doveva e deve essere l’anno della ripartenza, del rilancio.

Nonostante le difficoltà, Tamberi tornerà in gara a metà luglio. Il campione marchigiano si per preparare al meglio gli Europei di Birmingham, confermando la sua voglia di tornare protagonista sulla pedana internazionale.