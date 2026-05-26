Stoccarda 1986, quarant’anni dopo la storica tripletta azzurra nei 10.000 metri

A La Spezia celebrati i 40 anni della leggendaria tripletta italiana agli Europei di Stoccarda 1986 nei 10.000 metri. Stefano Mei, Alberto Cova e Totò Antibo tornarono sul podio continentale con oro, argento e bronzo in una delle pagine più iconiche dell’atletica azzurra.
L’Europei di atletica di Stoccarda continua a occupare un posto speciale nella storia dell’atletica italiana.
A quarant’anni da quella memorabile finale dei 10.000 metri, Stefano Mei, Alberto Cova e Totò Antibo sono stati celebrati a La Spezia in occasione della Coppa Europa della stessa specialità.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il ricordo della storica tripletta
Nel 1986 gli azzurri conquistarono un clamoroso podio tutto italiano nei 10.000 metri con Mei oro, Cova argento e Antibo bronzo.
Un’impresa rimasta unica e simbolica per il movimento azzurro.
“Oggi come allora è un momento storico per l’atletica italiana”, ha ricordato Mei durante la cerimonia organizzata al centro sportivo Montagna.
Mei: “La gara andò in onda dopo il Tg1 senza pubblicità”
L’attuale presidente della FIDAL ha ripercorso emozionato quei momenti, sottolineando anche il rapporto sportivo con Alberto Cova.
“All’epoca c’era un dualismo molto acceso tra noi, ma l’amicizia nacque subito dopo”, ha raccontato Mei.
Poi il ricordo televisivo di quella serata storica: “La gara andò in onda dopo il Tg1 senza interruzioni pubblicitarie”.
Il tributo di Cova e il saluto di Antibo
Presente alla celebrazione anche Alberto Cova, già campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10.000 metri.
Dopo aver rivisto le immagini della finale sul maxischermo dello stadio, Cova ha elogiato l’allora compagno di squadra: “Nell’ultimo giro Stefano fece esattamente quello che doveva fare”.
Non ha potuto partecipare invece Totò Antibo, fermato da problemi di salute. Mei ha però voluto leggere un saluto dell’ex campione siciliano, idealmente presente alla cerimonia.
Bucci: “Quel giorno ho pianto”
Alla commemorazione ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha ricordato l’emozione vissuta guardando quella gara.
“Quel giorno ho pianto”, ha ammesso durante la cerimonia inaugurale della Coppa Europa.