Stella Devynne Charlton, tripletta d’oro: eguagliato il record del mondo

Devynne Charlton ha dato spettacolo e scritto la storia nei 60hs donne ai Mondiali indoor di Torun: record del mondo

Si è accesa ed è diventata accecante la stella di Devynne Charlton presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun, in Polonia. L’atleta delle Bahamas si è confermata la regina assoluta nella sua specialità riuscendo a trionfare e a centrare un record assurdo nell’atletica.

Infatti, si tratta del terzo titolo iridato consecutivo nei 60hs e pareggiando in finale il 7.65 con cui aveva trionfato due anni fa a Glasgow. In quell’occasione, era riuscita a mettere la firma sul record del mondo: oggi l’ha eguagliato e nel frattempo nessuna è riuscita a superarla.

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Solo se stessa, la sua principale avversaria. Nella storia della 30enne, si tratta della quarta medaglia ai Mondiali indoor: l’oro a Torun di oggi si somma all’argento di Belgrado 2022 e i successi nelle ultime due edizioni.

Il successo storico di Charlton nei 60hs donne

Ma non è stato tutto rose e fiori per Charlton. Alcune avversarie si sono confermate di assoluto valore e in grado di insidiare addirittura il suo primato. Si tratta, per esempio di Ditaji Kambundji e Pia Skrzyszowska.

Erano anche riuscite a mettere a segno la miglior prestazione al mondo dell’anno nella seconda batteria di semifinale con 7.76.

A conti fatti, però, l’atleta delle Bahamas è comunque riuscita a vincere ancora una volta, mentre i restanti posti sul podio sono stati occupati dalla neerlandese Nadine Visser (7.723) e dalla polacca Skrzyszowska, che ha ritoccato di un centesimo il suo record di Polonia con 7.73. Kambundji ha deluso e ha chiusocon 7.75: quarto posto.