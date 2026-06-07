Atletica, Stano trionfa nella mezza maratona di marcia in Slovacchia. Toniutto firma il personale nel giavellotto

Weekend positivo per l’atletica italiana. Massimo Stano si impone nella mezza maratona di marcia di Borsky Mikulas, mentre Adele Toniutto vince a Strasburgo e si porta nella top ten italiana di sempre del giavellotto grazie al nuovo record personale.

Stano vince a Borsky Mikulas in vista degli Europei

Prosegue nel migliore dei modi il percorso di avvicinamento di Massimo Stano agli Europei di Birmingham. Il marciatore azzurro ha conquistato il successo nella mezza maratona di marcia disputata a Borsky Mikulas, in Slovacchia, chiudendo la prova in 1h25:15.

Per il campione olimpico di Tokyo si tratta di una gara-test importante in vista dell’appuntamento continentale di Ferragosto, dove sarà impegnato sulla distanza della maratona.

Nonostante una sosta di circa venti secondi all’undicesimo chilometro per alcuni problemi intestinali, l’atleta delle Fiamme Oro è riuscito a recuperare terreno e a conquistare la vittoria nella tappa Silver del circuito mondiale.

Alle sue spalle hanno concluso il giapponese Kazuki Takahashi, secondo in 1h25:45, e il turco Salih Korkmaz, terzo con il tempo di 1h27:19.

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Le parole del campione olimpico

Soddisfatto Stano al termine della gara slovacca:

“Queste due gare ravvicinate fanno parte del programma in vista dell’appuntamento principale della stagione. In pratica ho realizzato i crono che avevo in mente, qui dopo il breve stop sono riuscito a raggiungere e superare gli avversari in progressione”.

Tra gli altri italiani presenti, sesto posto per Gabriele Gamba in 1h29:43 e nona posizione per Aldo Andrei in 1h29:55.

Toniutto vola nel giavellotto e entra nella top ten italiana

Ottime notizie anche dal meeting di Strasburgo, dove Adele Toniutto ha centrato il successo nel lancio del giavellotto migliorando sensibilmente il proprio record personale.

La portacolori del Team Treviso ha trovato la misura di 57,45 metri all’ultimo tentativo, aggiungendo quasi tre metri al proprio primato e compiendo un notevole salto di qualità.

La 25enne veneta di Montebelluna aveva già mostrato segnali di crescita nel corso della stagione grazie al 54,82 ottenuto ad aprile a Parma, migliorando il precedente personale di 53,02 realizzato nel 2025.

Decima italiana di sempre

Con il 57,45 ottenuto in Francia, Toniutto entra ufficialmente nella top ten italiana all-time del giavellotto, diventando la decima atleta azzurra di sempre nella specialità.

Un risultato che conferma la crescita della lanciatrice veneta e che rappresenta uno dei migliori segnali emersi dal fine settimana internazionale dell’atletica italiana.