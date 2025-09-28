Il 17enne supera il primato italiano U18 nella prima giornata della Finale Oro. Atletica Vicentina al comando, oggi la caccia agli scudetti

Un sabato da ricordare per Mattia Bartolini ai Campionati italiani di società allievi. Nella giornata inaugurale della Finale Oro a Modena, il giovane dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha fatto volare il disco a 63,60 metri, firmando la nuova migliore prestazione italiana U18. Un primato arrivato al primo lancio e migliorato poi con un ulteriore 63,54 al terzo tentativo.

Bartolini, che tra un paio di settimane compirà 17 anni, cancella dopo sette anni il 63,53 di Carmelo Musci (2018 a Bari) e aggiunge un altro record al suo palmarès dopo quello cadetti del 2023. L’azzurrino, già argento all’Eyof di Skopje, conferma una crescita costante sotto la guida del tecnico Francesco Angius.

Dopo la prima giornata, in testa alle classifiche c’è l’Atletica Vicentina sia al maschile (90,5 punti davanti a Studentesca Rieti Milardi e Atletica Gavirate) sia al femminile (97 punti, seguita da Acsi Italia Atletica e Atletica Arcs Cus Perugia). Gli scudetti U18 si assegneranno oggi nella seconda e decisiva giornata.

Tra i risultati di spicco della prima giornata: