Societari Allievi, Bartolini da record nel disco: 63,60 a Modena
Il 17enne supera il primato italiano U18 nella prima giornata della Finale Oro. Atletica Vicentina al comando, oggi la caccia agli scudetti
Un sabato da ricordare per Mattia Bartolini ai Campionati italiani di società allievi. Nella giornata inaugurale della Finale Oro a Modena, il giovane dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha fatto volare il disco a 63,60 metri, firmando la nuova migliore prestazione italiana U18. Un primato arrivato al primo lancio e migliorato poi con un ulteriore 63,54 al terzo tentativo.
Bartolini, che tra un paio di settimane compirà 17 anni, cancella dopo sette anni il 63,53 di Carmelo Musci (2018 a Bari) e aggiunge un altro record al suo palmarès dopo quello cadetti del 2023. L’azzurrino, già argento all’Eyof di Skopje, conferma una crescita costante sotto la guida del tecnico Francesco Angius.
Dopo la prima giornata, in testa alle classifiche c’è l’Atletica Vicentina sia al maschile (90,5 punti davanti a Studentesca Rieti Milardi e Atletica Gavirate) sia al femminile (97 punti, seguita da Acsi Italia Atletica e Atletica Arcs Cus Perugia). Gli scudetti U18 si assegneranno oggi nella seconda e decisiva giornata.
Tra i risultati di spicco della prima giornata:
Daniele Inzoli (Riccardi Milano) vincitore nei 100 in 10.72, vicecampione europeo U20 del lungo.
Margherita Castellani (Arcs Cus Perugia), oro U20 in staffetta, la più veloce nei 400 con 55.09.
Diego Mancini (Studentesca Rieti), personale abbassato a 48.33 nei 400 piani.
Nei 1500 Valerio Ciaramella (Rieti) ha preceduto di un soffio Umed Caraccio (Fiamme Gialle).
Nei lanci: Leonardo Di Mugno (giavellotto, 67,08) e Emma Veronese (martello, 58,66).
Nei 100 ostacoli Matilda Lui (Cus Pro Patria Milano) in 13.84, mentre sui 100 metri piani femminili ha vinto Carlotta Suppini (Pontevecchio Bologna) in 11.94.