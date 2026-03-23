Marcia, Mondiali a squadre di Brasilia: convocati 25 azzurri. Stano debutta in maratona, Fortunato nella mezza

Il DT La Torre ha ufficializzato i 13 uomini e 12 donne che gareggeranno il 12 aprile nella capitale brasiliana. Prima volta sulle nuove distanze in una rassegna internazionale, con gli occhi puntati anche sugli Europei di Birmingham

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato i convocati dell’Italia per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, in programma domenica 12 aprile a Brasilia. Saranno 25 gli azzurri al via — 13 uomini e 12 donne — per uno degli appuntamenti più attesi della stagione degli specialisti del tacco e punta. L’edizione brasiliana è anche la prima in cui si gareggia sulle nuove distanze introdotte quest’anno, in prospettiva degli Europei di Birmingham di agosto.

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Stano esordisce in maratona, Fortunato nella mezza

I nomi di punta della spedizione azzurra sono due. Nella maratona di marcia (42,195 km) debutta Massimo Stano, campione olimpico della 20 km a Tokyo, già primatista e campione del mondo nella 35 km: a Brasilia affronterà per la prima volta la distanza più lunga in una rassegna internazionale. Nella mezza maratona (21,097 km) scende in pista Francesco Fortunato, bronzo europeo della 20 km e neoprimatista mondiale dei 5000 indoor, che nella precedente edizione di Antalya aveva conquistato l’oro nella staffetta.

Completano il gruppo della mezza maratona maschile Michele Antonelli, Andrea Cosi e Giuseppe Di Sabato, con Gianluca Picchiottino. Per la maratona maschile anche Andrea Agrusti e Riccardo Orsoni, freschi vincitori dei titoli italiani assoluti, insieme ad Aldo Andrei e Stefano Chiesa.

Le donne: Fiorini e le altre

Nel settore femminile la maratona vede al via Lidia Barcella, Federica Curiazzi, Sofia Fiorini — anche lei recente vincitrice del titolo italiano assoluto — ed Eleonora A. Giorgi. La mezza maratona femminile è affidata a Michelle Cantò, Nicole Colombi, Giulia Gabriele, Elisa Marini e Giulia Miconi.

Gli under 20 nei 10 km

Come da tradizione, i giovani azzurri sono impegnati sui 10 chilometri. Tra gli uomini under 20 ci sono Cristian Cecchetto, Alessio Coppola e Nicolò Vidal. Al femminile gareggeranno Valentina Adamo, Francesca G. Buselli e Serena Di Fabio.

La squadra italiana completa

UOMINI

Mezza maratona: Michele Antonelli (C.S. Aeronautica Militare), Andrea Cosi (C.S. Carabinieri / Atletica Firenze Marathon), Giuseppe Di Sabato (G.A. Fiamme Gialle / Amatori Atl. Acquaviva), Francesco Fortunato (G.A. Fiamme Gialle), Gianluca Picchiottino (G.A. Fiamme Gialle)

Maratona: Andrea Agrusti (G.A. Fiamme Gialle), Aldo Andrei (G.S. Fiamme Oro Padova), Stefano Chiesa (C.S. Carabinieri), Riccardo Orsoni (G.A. Fiamme Gialle), Massimo Stano (G.S. Fiamme Oro Padova)

10 km under 20: Cristian Cecchetto (Atl. Vicentina), Alessio Coppola (G.S. Fiamme Oro Padova / Trieste Atletica), Nicolò Vidal (P.B.M. Bovisio Masciago)

DONNE

Mezza maratona: Michelle Cantò (Asd Atletica Gran Sasso Teramo), Nicole Colombi (C.S. Carabinieri), Giulia Gabriele (G.A. Fiamme Gialle), Elisa Marini (Cus Macerata), Giulia Miconi (Pro Patria Milano Atletica)

Maratona: Lidia Barcella (Bracco Atletica), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Sofia Fiorini (Atl. Libertas Unicusano Livorno), Eleonora A. Giorgi (G.S. Fiamme Azzurre)

10 km under 20: Valentina Adamo (Atletica Livorno), Francesca G. Buselli (Asd La Fratellanza 1874), Serena Di Fabio (G.S. Fiamme Azzurre / Polisportiva Tethys Chieti)