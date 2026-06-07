Prove Multiple, Longhi vince il giavellotto Allievi: rivivi le emozioni dell’evento su Sportface TV

Ai Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple. in corsa alla Raiffeisen Arena di Bressanone, Andrea Longhi ha conquistato il successo nel giavellotto 700g del Decathlon Allievi. L’atleta dell’atletica Vicentina ha chiuso al comando con la misura di 57.02 metri, ottenendo 693 punti preziosi per la classifica combinata. La gara può essere rivissuta grazie al Live Replay su Sportface TV.

Longhi davanti a tutti, Siscanu e Bovo al podio

Longhi ha costruito la vittoria con una serie molto solida: 56.40 al primo lancio, 54.19 al secondo e poi il 57.02 decisivo al terzo tentativo. Alle sue spalle si è piazzato Daniel Siscanu della Trevisatletica, secondo con 53.04 metri e 634 punti. Terzo posto per Zaccaria Bovo, anche lui dell’Atletica Vicentina, autore di un miglior lancio d 52.57 metri e 627 punti.

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Un podio di qualità, con misure importanti in una gara utile anche per definire gli equilibri del decathlon.

Classifica compatta alle spalle del podio

Fuori dai primi tre, buona prova di Luigi Cascella dell’Atletica Bovolone, quarto con 46.62 metri, davanti a Pietro Giuliani dell’Edera Atletica Forlì, quinto con 45.43. A seguire Andreea Dal Pont, Ettore Piazza, Damiano Bulgari, Manuel Lorenzon e Francesco Borroni hanno completato la top ten.

Una gara con tanti giovani protagonisti e diversi margini di crescita, dentro un rassegna che conferma il valore tecnico delle prove multiple italiane a livello giovanile.