Polzonetti vola negli USA: finale NCAA e record italiano sempre più vicino

Celeste Polzonetti continua a correre forte e a ritoccare i propri limiti nei 100 ostacoli. A Eugene, sulla pista dell’Hayward Field, la ventenne brianzola ha chiuso la semifinale NCAA in 12.74 con vento regolare di +1.5 m/s, conquistando il secondo posto nella propria prova e soprattutto il pass per la finale del campionato universitario americano. Un risultato che la porta a soli cinque centesimi dal record italiano.

Terzo crono d’ingresso e personale ancora migliorato

La portacolori della Bracco Atletica, oggi impegnata negli Stati Uniti con la maglia di UCLA, si presenterà in finale con il terzo miglior tempo complessivo. Davanti a lei soltanto Aaliyah McCormick, campionessa in carica di Oregon, autrice di 12.58, ed Emmi Scales di Kentucky, capace di correre in 12.72.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per Polzonetti si tratta del terzo personale consecutivo, dopo il 12.80 e il 12.79 realizzate due settimane fa ai West Reegionals di Fayetteville.

Seconda italiana di sempre, Los Angeles nel mirino

, superando Luminosa Boglioso e Veronica Borsi. Davanti resta soltanto Giada Carmassi, primatista italiana con 12.69.

La classe 2005, trasferitasi a Los Angeles per studiare psicologia, ha abbattuto per la prima volta il muro dei 13 secondi soltanto a maggio. Ora il sogno olimpico verso Los Angeles 2028 non sembra più una suggestione lontana.