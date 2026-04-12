Maratona, Pietro Riva vola a Rotterdam: 2h06:46 e nuovo primato personale a meno di un anno dall’operazione

Il piemontese delle Fiamme Oro chiude ottavo in Olanda e diventa il quarto italiano di sempre sotto le 2h07. Domenica d’oro per l’atletica azzurra: prima il trionfo di Crippa a Parigi, ora il record di Riva a Rotterdam

Una domenica da incorniciare per la maratona italiana. Dopo il trionfo di Yeman Crippa a Parigi, arriva un’altra grande notizia dall’Olanda: Pietro Riva taglia il traguardo di Rotterdam in 2h06:46, migliorando il proprio primato personale e scrivendo una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana.

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Il tempo e il significato

Il nuovo personal best cancella il precedente di 2h07:37 siglato a Valencia nel 2024. Con questo crono, il piemontese delle Fiamme Oro diventa il quarto italiano di sempre a scendere sotto le 2h07, concludendo la gara in ottava posizione.

Il valore del risultato: meno di un anno dall’operazione al calcagno

Il dato che rende ancora più straordinaria questa prestazione è il contesto: Riva era reduce da un’operazione al calcagno, superata in meno di un anno. Un recupero lampo che si è tradotto in uno dei migliori tempi italiani di sempre sulla distanza.