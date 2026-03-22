Pentathlon, Gerevini chiude settima: battuti due record personali

Sveva Gerevini si conferma tra le prime al mondo anche in occasione dei Mondiali indoor di Torun, in Polonia: cosa è successo

Sveva Gerevini ha lottato fino alla fine, ma non è riuscita ad andare oltre il settimo posto. A Torun, in Polonia, dove questo weekend si sono disputati i Mondiali indoor di atletica, ha totalizzato un bottino di 4.522 punti, a 37 dal suo record italiano del 2024 a Glasgow.

In quel caso, era arrivata al quarto posto. Gerevini, nonostante non sia arrivata tra le primissime, è riuscita comunque a battere due record personali, nei 60 metri ostacoli e nel getto del peso.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Negli 800 conclusivi ha chiuso in quarta posizione in 2:11.69 e ha guadagnato un’altra posizione in classifica. Nel lungo, invece, ha chiuso a 6,15 con un ottavo posto provvisorio.

Dokter prende la medaglia d’oro: Gerevini non riesce ad andare oltre il settimo posto

L’Italia si gode comunque un piazzamento da settima al mondo, ma c’è anche da guardare a chi è riuscito ad arrivare davanti in uno sport complicato come il pentathlon.

La medaglia d’oro è andata all’olandese Sofie Dokter che ha chiuso con 4.888 punti. E che è riuscita a mantenere la testa nonostante il recupero della statunitense Anna Hall, che si è spinta fino a 4.860 punti, vincitrice degli 800 in 2:06.32. Infine, il bronzo è andato all’irlandese Kate O’Connor con 4.839 punti.

Resta comunque un Mondiale di buon livello per Gerevini e un settimo posto Mondiale che ha posto l’Italia nell’Olimpo del pentathlon.