Palmisano debutta all’aperto l’8 maggio a Podebrady: la campionessa olimpica punta agli Europei di Birmingham

La pugliese aveva rinunciato ai Mondiali a squadre di Brasilia per concentrarsi sulla preparazione. Con lei a Podebrady anche Fortunato, fresco vincitore della mezza maratona iridata, e altri quattro azzurri convocati da La Torre

Antonella Palmisano non era tra le protagoniste dei Mondiali a squadre di marcia disputati domenica 12 aprile a Brasilia: la campionessa olimpica della 20 km a Tokyo 2020 aveva scelto di rinunciare alla trasferta sudamericana per concentrarsi sulla preparazione in vista dei Campionati Europei di atletica di agosto a Birmingham.

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Il debutto stagionale all’aperto: Podebrady, 8 maggio

La 34enne pugliese scenderà in gara all’aperto per la prima volta nella stagione l’8 maggio, nell’Incontro Internazionale di Podebrady, una delle competizioni più prestigiose della marcia internazionale. Un appuntamento non nuovo per Palmisano, che ha già trionfato nella stessa gara in Coppa Europa nel 2017 e nel 2021.

Le nuove distanze e la stagione in corso

La stagione 2026 porta con sé importanti novità regolamentari: dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove distanze olimpiche, con la 21,097 km che sostituisce la tradizionale 20 km — prova prevista nel programma olimpico di Los Angeles 2028 — e la 42,195 km. Palmisano, bronzo mondiale nella 35 km, si misurerà anche con queste nuove sfide.

L’atleta aveva già aperto la stagione vincendo i 3000 metri di marcia ai Campionati Italiani Indoor di Ancona con il tempo di 11:56.74.

La squadra azzurra a Podebrady

Il direttore tecnico Antonio La Torre ha convocato sei azzurri per la prova ceca: oltre a Palmisano, ci sarà Francesco Fortunato, fresco vincitore della mezza maratona ai Mondiali a squadre di Brasilia, e i giovani Omar Moretti, Luigi Reis, Michelle Cantò e Giulia Gabriele.