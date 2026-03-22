Oggi la Maratona di Roma 2026: la corsa più affascinante del mondo

Atmosfera speciale a Roma, dove migliaia di atleti provenienti da tutto il Mondo, oggi 22 marzo 2026, si preparano a vivere l’esperienza della Maratona.

L’Acea Run Rome The Marathon però non è ormai solo una gara, ma un vero evento che unisce sport, turismo e passione lungo attraversando i luoghi più iconici della capitale.

Acea Run Rome: oggi la tanto attesa Maratona

Fin dalle prime ore del mattino, con partenza dai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo, la città vedrà passare gli atleti. I 42,195 chilometri della maratona diventano così lo sfondo di una giornata unica. In questa splendida cornice, oltre 36.000 partecipanti daranno vita ad una vera festa collettiva che intreccerà atleti, cittadini e turisti.

Quest’anno le condizioni meteo si presentano favorevoli, con cielo leggermente coperto e temperature comprese tra i 10 e i 15 gradi, ideali per affrontare i 42,195 chilometri del percorso.

L’edizione 2026 si distingue per una partecipazione straordinaria, con circa il 70% degli iscritti provenienti dall’estero.

Più di 26.000 atleti internazionali hanno infatti invaso pacificamente la città, trasformandola in un punto di incontro globale.

Roma, in questa occasione, si mostra nella sua veste più accogliente, permettendo ai corridori di attraversare luoghi iconici in un modo che nessun turista può sperimentare durante il resto dell’anno.

Il successo dell’evento è confermato anche dal sold out registrato mesi prima della gara, con ben 15.000 persone rimaste escluse. Un dato che sottolinea quanto la maratona romana sia ormai diventata un appuntamento imperdibile, capace di competere con le più celebri competizioni internazionali. Il modello organizzativo adottato inoltre sembra aver attirato l’attenzione anche oltre oceano, dimostrando grande crescita e prestigio.

Nonostante l’attenzione sia rivolta ai grandi nomi dell’atletica internazionale, il vero spirito della maratona si manifesta nel sostegno del pubblico e alle disabilità, con grande spazio per atleti in carrozzina, accompagnatori e team impegnati nella staffetta solidale.

Maratona di Roma: la gara ed i favoriti

La partenza è scandita da una suddivisione in diverse griglie, con il via alle 8 del mattino per i primi runner e una progressiva distribuzione fino alle 9:15, quando entrano in scena anche le staffette.

Sul fronte agonistico, la competizione si preannuncia di alto livello. Gli atleti africani partono come favoriti, pronti a inseguire i record stabiliti negli anni precedenti.

La gara maschile promette spettacolo con Asbel Rutto, già detentore del record della competizione, affiancato da altri nomi di spicco come Edwin Kosgei e Tesfaye Anbesa.

A rappresentare l’Italia c’è Giorgio Calcaterra, atleta di grande esperienza e più volte campione del mondo nella distanza dei 100 chilometri.

Tra le donne spicca Betty Chepkowony, già vincitrice nelle passate edizioni e determinata a confermarsi, mentre tra le principali rivali figura Gudeta Kebede, atleta di grande esperienza internazionale.

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