La campionessa olimpica prepara la 20 km dopo l’argento nella 35, Fortunato guarda con fiducia alla prova maschile. In pista anche Patta e Melluzzo nella 4×100.

La sesta giornata dei Mondiali di atletica si apre a Casa Atletica Italiana con le parole dei protagonisti azzurri attesi in gara sabato. A parlare sono stati i marciatori Antonella Palmisano e Francesco Fortunato, insieme agli staffettisti Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, pronti a dare battaglia rispettivamente sulla 20 km di marcia e nella 4×100.

“Sto recuperando bene dopo la 35 km – ha spiegato Palmisano – alterno momenti di fatica ad altri di energia, ma le gambe rispondono. Sarà una sfida durissima, con Perez, Gonzalez e le cinesi molto competitive. L’oro di Furlani mi ha dato i brividi: questa generazione è davvero ispirata”.

Fortunato punta sull’esperienza: “Il clima sarà il nemico principale, ma la gara si decide solo all’ultimo chilometro. Ci sono avversari forti come Yamanishi, ma nulla è impossibile”.

Atmosfera speciale per Patta, tornato nello stadio dell’oro olimpico con la staffetta: “Già in aeroporto tremavano le gambe. Abbiamo provato tutti i cambi, siamo sereni e pronti a dare tutto”.

Soddisfatto anche Melluzzo, rientrato dopo un anno difficile: “Essere qui è un regalo. Ho avuto tanti problemi fisici, ma vedo un futuro limpido e tanti giovani in crescita. Con Jacobs e gli altri siamo pronti a onorare la maglia azzurra”.